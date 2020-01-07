 媒体：美国作梗 伊朗外长赴安理会被拒签 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.01.2020

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时政风云

媒体：美国作梗 伊朗外长赴安理会被拒签

美国以“定点清除”方式击毙伊朗高级将领后，美伊之间的冲突似乎箭在弦上。有媒体报道称，计划赴联合国安理会参加会议的伊朗外长或无法成行，原因是美国拒绝发给他签证。

Indien Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif in Neu-Delhi (Reuters/A. Fadnavis)

伊朗外长扎里夫

（德国之声中文网）据法新社援引伊朗学生通讯社（ISNA）报道，伊朗外长伊朗外长扎里夫（Mohammed Javad Zarif）周二表示，联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）告知他华盛顿不向其发放前往位于纽约的联合国总部的签证。扎里夫说，“我们知道美国国务卿同联合国秘书长通了电话，蓬佩奥说，‘我们没有时间向扎里夫发放签证，我们将不会发放签证。’”

据扎里夫的陈述，“联合国秘书长对此的反应是，伊朗有权参加这次会议。”

到目前为止，美国官方没有对该事件进行正式表态。扎里夫计划本周前往纽约出席联合国安理会会议。

伊朗驻联合国外交使团则表示，尚未收到有关该国外长赴美签证的信息，签证申请已在数周前提出。路透社援引伊朗驻联合国外交官称："我们看到了媒体报道，但有关扎里夫部长的签证事宜，我们尚未获得任何官方的确认信息，美国和联合国方面都没有。"

"犯罪行为"

定于本周四在纽约举行的安理会会议，将是美国"定点清除"伊朗将军苏莱曼尼之后，扎里夫首次向国际社会发声的机会。上周五，美国通过无人机袭击，击毙包括伊朗精锐部队司令苏莱曼尼在内的多名伊朗高级军官。

伊朗驻联合国大使拉万西（Majid Takht Ravanchi）已敦促联合国安理会谴责此次袭击，并采取步骤制止美国的这类单边行动。拉万西表示，杀害苏莱曼尼的做法"是国家恐怖主义的明显例证，是犯罪行为，是对包括联合国宪章在内的国际法基本原则的严重破坏"。

观看视频 01:16

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呼吁克制

就在伊朗外长被拒签的消息传出前不久，美国总统特朗普的一条推文引起争议，他称，美国军队将把伊朗的文化设施作为攻击目标。

五角大楼立即与此拉开距离。国防部长埃斯珀（Mark Esper）表示，万一在伊朗卷入军事行动，美军将遵守国际上有关武装冲突的规定。

观察人士普遍认为，在苏莱曼尼被害后，美国和伊朗已位于武装军事冲突的危险边缘。伊朗军官已呼吁采取报复行动。伊朗总统鲁哈尼（Hassan Rouhani）周一在推特上发出警告："永远不要威胁伊朗"。

包括德国在内的欧洲国家也呼吁双方避免局势激化。德国外长马斯（Heiko Maas）呼吁有关各方保持最大限度的克制并履行责任。

 

叶宣/达扬（路透社、美联社）

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