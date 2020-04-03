 媒体：美国人抢了德国人的口罩 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.04.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

媒体：美国人抢了德国人的口罩

周四刚刚有报道称，法国人在中国订购的口罩，在机场启运最后一刻，被美国人高价抢走。现在又有消息传来，柏林市政府在中国购买的口罩也遭遇了同样的命运。

Symbolbild Medizinischer Mundschutz (picture-alliance/dpa/K.J. Hildenbrand)

DW.COM

疫情当下，包括法国在内的欧洲各国都存在口罩等医疗防护物资紧缺的问题。马克龙周二在视察一家法国口罩厂时表示，将提高本国产能，以求在年底之前彻底摆脱对于中国产口罩的依赖性。 (31.03.2020)

疫情爆发以来，德国曾经有过多次“截胡”欧洲邻国防疫物资的“前科”。现在，协助德国卫生部筹措防疫物资的德国军队，也碰到了尴尬事：德军订购的600万枚口罩，在肯尼亚一机场神秘失踪。 (24.03.2020)

德国医院的重症病房、呼吸机等硬件设施尚可应对新冠病人的增加，但目前面临的一个大问题是极度缺乏包括口罩、防护服、手套、护目镜在内的防护物质。中国虽然伸出了援手，但德国仍面临要“自力更生”的挑战。 (30.03.2020)

（德国之声中文网）柏林《每日镜报》报道称，柏林市政府在中国订购的一批FFP2和FFP型口罩遭美国"横刀夺爱"。生产商是一家在中国设厂的美国企业，产品运往德国途中遭美方拦截，并已运往美国。

虽然柏林市政当局强调，目前该市的防疫装备尚未出现短缺，但《每日镜报》披露，柏林市消防队员已经不得不使用过期的防护装备。口罩和消毒液都已成为紧俏物资。

此前就不断有关于美国截留其他国家口罩等防疫物资的报道。法国人抱怨美国人在中国机场跑道上抢走了法国订购的口罩。

而加拿大人似乎也有类似的遭遇。加拿大总理特鲁多周四下令，对有关美国截留加拿大防疫物资的"令人不安的报道"展开调查。

特鲁多表示，他知道美国对防疫物资的需求量很大，但加拿大也面临同样的问题。他说："我们必须确保属于加拿大的防疫物资能够抵达加拿大。"

 

Kanada Premierminister Justin Trudeau (picture-alliance/empics/M. Sudoma)

加拿大总理特鲁多

法国三位地方长官也指责美国高价抢走了他们在中国订购的口罩。首都圈法兰西岛大区区长皮克雷塞（Valérie Pécresse）周四对电视台表示："美国人出了高价，眼睁睁抢走了我们的货物。"

毗邻德国的法国大东部大区区长鲁特内尔（Jean Rottner）本周三就曾抱怨说，美国人在中国机场的跑道上拦截法国订购的物资，"他们大把砸钱，出价比我们的订购价高出三四倍。"

 

相关内容

Coronavirus | Internationale Hilfe für Italien

德语媒体：“贼喊捉贼”的大外宣 03.04.2020

随着新冠疫情的蔓延，西方国家对中国的依赖性也暴露无遗。德语媒体还关注到，为回应隐瞒疫情的指控，中国发起大规模宣传攻势。

EU-Staaten einigen sich im Kampf gegen Coronavirus

欧盟首脑罕见赞扬台湾 两岸掀口罩外交战 02.04.2020

中国近日大动作出口医疗物资，称要「罩」顾全世界，但除了引起疑虑，部份医疗物资也有品质问题。 另一方面，台湾在防疫措施引起国际瞩目后，现在也加入了口罩捐赠行列。两岸将如何过招?

Taiwan Produktion von Schutzmasken

從自助到助人﹕台湾如何稳住口罩供给的脚步？ 01.04.2020

在全球都闹口罩荒的同时，台湾却开始实施搭乘大众运输都要配戴口罩的政策。台湾口罩存量从不足到回稳，甚至将有余裕出口协助他国，究竟经历了什么历程？

广告

媒体看中国

Coronavirus | Internationale Hilfe für Italien (imago images/photonews.at)

德语媒体：“贼喊捉贼”的大外宣

随着新冠疫情的蔓延，西方国家对中国的依赖性也暴露无遗。德语媒体还关注到，为回应隐瞒疫情的指控，中国发起大规模宣传攻势。  