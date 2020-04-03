媒体：美国人抢了德国人的口罩

（德国之声中文网）柏林《每日镜报》报道称，柏林市政府在中国订购的一批FFP2和FFP型口罩遭美国"横刀夺爱"。生产商是一家在中国设厂的美国企业，产品运往德国途中遭美方拦截，并已运往美国。

虽然柏林市政当局强调，目前该市的防疫装备尚未出现短缺，但《每日镜报》披露，柏林市消防队员已经不得不使用过期的防护装备。口罩和消毒液都已成为紧俏物资。

此前就不断有关于美国截留其他国家口罩等防疫物资的报道。法国人抱怨美国人在中国机场跑道上抢走了法国订购的口罩。

而加拿大人似乎也有类似的遭遇。加拿大总理特鲁多周四下令，对有关美国截留加拿大防疫物资的"令人不安的报道"展开调查。

特鲁多表示，他知道美国对防疫物资的需求量很大，但加拿大也面临同样的问题。他说："我们必须确保属于加拿大的防疫物资能够抵达加拿大。"

加拿大总理特鲁多

法国三位地方长官也指责美国高价抢走了他们在中国订购的口罩。首都圈法兰西岛大区区长皮克雷塞（Valérie Pécresse）周四对电视台表示："美国人出了高价，眼睁睁抢走了我们的货物。"

毗邻德国的法国大东部大区区长鲁特内尔（Jean Rottner）本周三就曾抱怨说，美国人在中国机场的跑道上拦截法国订购的物资，"他们大把砸钱，出价比我们的订购价高出三四倍。"