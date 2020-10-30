媒体：美商务部长未及时卸任在华公司董事

（德国之声中文网）美国《外交政策》（Foreign Policy）杂志本周报道称，有文件表明，罗斯（Wilbur Ross）于2017年2月28日出任美国商务部长后并没有及时成功退出所有公司业务职位。而按照美国政界的道德操守规定，罗斯在上任美国商务部部长后，他需要退出所有公司业务职位。

《外交政策》指出，他们获得的中国企业文件显示，罗斯有关中国业务的潜在利益冲突比外界已知的还要大。根据上述文件，直到2019年2月，罗斯才退出在华能景顺罗斯（北京）投资基金管理有限公司的董事职位。这一信息与中国官方备案企业征信机构“企查查”和“启信宝”网站所显示的资料一致。这就意味着，在2018年开启的中美贸易战期间，罗斯也曾一度担任该中美合资公司的董事。

但是，《外交政策》也强调，他们看到的文件并未指出罗斯是否因为董事职位而获得相应酬劳，也未说明罗斯和这家合资公司之间是否仍有经济联系。而罗斯本人是否知道自己一直留职到2019年一事也无从而知。罗斯在通过美国商务部回复《外交政策》的一份声明中反驳称，该杂志引用的是不实之言，他已向该杂志提供了一份标有日期和经过签字的辞职信。

《外交政策》介绍，这份罗斯提供的辞职信的标注日期是2017年2月27日，配有“机密”的标识，收信人是华能景顺罗斯（北京）投资基金管理有限公司的美国母公司WL Ross & Co。然而，《外交政策》咨询中国企业法律专家后得知：向美国母公司的发出私人信件并不等于退出中国子公司的董事职位。罗斯于2000年创办了自己的投资机构WL Ross & Co.,2006年被美国景顺集团(Invesco)收购后成为景顺罗斯公司.

罗斯在出任美国商务部长一职前就因为与中国千丝万缕的联系引发争议。根据美国国际商会网站的介绍，美国知名投资人罗斯开始进入中国市场的时间，或可追溯到1997年。当时他投资的日本汽车零配件公司Nikko Electric和Ohizumi Manufacturing在广东设有工厂。2005年7月，时任国际纺织集团董事长的罗斯斥资1亿美元在浙江嘉兴兴建纺织厂。

罗斯曾在接受媒体采访时表示，华能景顺罗斯(北京)投资基金管理有限公司是他在中国最大的投资。这是他所在的景顺罗斯有限公司于2008年与华能集团共同出资1.7亿元人民币组建的合资企业。其中，华能集团的全资子公司华能资本服务有限公司与景顺罗斯有限公司分别拥有该公司50%的股权。按照公开信息，该公司专注于较清洁的传统能源、新能源、能源物流、智能电网能源储存及其他相关领域的投资机会。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。