媒体：美向荷兰施压 以取消对华芯片设备销售

（德国之声中文网）路透社报道称，华盛顿展开高级别的游说，希望阻止荷兰将一台制造世界上最快的微处理器所必要的设备出售给中国。

报道引述两名消息人士称，美国的游说开始于2018年，是在荷兰政府批准半导体设备公司ASML将其最先进的设备出售给一个中国客户之后。ASML是半导体技术中光刻程序的全球领先者。

三名消息人士向路透社表示，之后数月，美国官员希望能够立刻阻止这桩交易，并于荷兰官员举行了至少四轮会谈。

这轮游说努力的高峰，是在7月18日，荷兰首相吕特访问白宫期间，美国国家安全副顾问库珀曼（Charles Kupperman）向荷兰官员提出此事。据一名知悉此事的美国政府前官员称，美方向吕特提供了一份有关中国获取ASML技术的潜在后果。

报道称，这似乎发挥了作用。访问白宫后不久，荷兰政府决定不再延长ASML的出口许可。价值1.5亿美元的设备尚未被运走。

吕特办公室一名发言人拒绝对此评论，称这是一桩有关许可的个案。白宫也拒绝评论。

11月6日，日本经济新闻首先报道了推迟运输该设备的事。不过，有关美国的施压此前尚未披露。ASML则表示仍在等待新的许可，并拒绝评论。

ASML从未公开披露这一中国客户的身份。但日经以及其它媒体曾报道说，是中国最大的芯片制造商中芯国际（SMIC）。中芯国际也未回复路透社的评论请求。

苗子/达扬（路透社）