媒体：美司法部将施压谷歌出售Chrome

彭博社周一引述知情人士称，美国司法部将请求一位法官强制 Alphabet 旗下的谷歌出售其Chrome 浏览器。

（德国之声中文网）今年8月，美国地区法官阿米特·梅塔（Amit Mehta）裁定谷歌非法垄断搜索市场。彭博社引述知情人士称，如今，美国司法部将请求这位法官强制谷歌拆分Chrome浏览器。

美国司法部拒绝置评。谷歌监管事务副总裁穆霍兰德（ Lee-Anne Mulholland）在一份声明中表示，司法部正在推动一项"远远超出本案法律问题的激进议程"，并将损害消费者的利益。

此举将是拜登政府遏制其所称的大型科技垄断的最强力尝试之一。

不过，特朗普再次当选总统可能会对此案产生更大影响。选举前两个月，特朗普声称他将起诉谷歌，因为他认为谷歌对他有偏见。但一个月后，特朗普质疑拆分该公司是否是个好主意。

谷歌计划在美国地区法官梅塔做出最终裁决后提起上诉。法官梅塔可能会在 2025 年 8 月之前做出最终裁决。

检察部门提出了一系列谷歌可能采取的补救措施，包括终止独家协议（谷歌每年向苹果和其它公司支付数十亿美元，以保持其在平板电脑和智能手机上的默认搜索引擎地位），以及剥离部分业务，例如 Chrome 浏览器和Android 操作系统。

谷歌坚称其搜索引擎凭借质量赢得了用户，并称面临着来自亚马逊和其它网站的激烈竞争，用户可以选择其它搜索引擎作为默认搜索引擎。

彭博社引述知情人士称，如果谷歌采取的其它补救措施可以恢复市场竞争，那么，政府还有一个选项，即在今后的某个日期再决定谷歌是否必须出售 Chrome。

（路透社）

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