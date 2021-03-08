媒体：美军对中国侦察行动已近两千次

（德国之声中文网）中国官媒报导称，美国军舰和飞机今年已进行近2000多次针对中国的近距离侦察行动。中国人民解放军军事科学院研究员曹延忠（音译）表示，这些任务的调查目标包括中国在南海控制的岛屿和礁石，以及中国大陆的沿海地区。

《南华早报》报导称，曹延忠通过视频在于北京举行的第十届香山论坛研讨会上说：「这种近距离侦察的频率很高，危及中国的主权安全，加剧了地区紧张局势，这将不可避免地引发中国的坚决反对，也无疑会增加擦枪走火的风险。」

为期两天的北京香山论坛专家视频会议于26日落幕，该会议邀请来自20多个国家和国际组织的50馀位知名专家学者，主要是分析世界大势及探究应对之策。

曹延忠在会议上表示：「目前最紧迫的任务是，美国应立即停止频繁的近距离侦察，以减少误射的可能性。」

他并表示，美国实施了一系列挑战中国主权和安全的行为，并试图在贸易、科学和技术等领域遏制中国。同时认为，中国被迫采取反措施，但这将不可避免地妨碍双方在军备控制和区域安全等方面的合作能力。

曹延忠说，虽然双方能通过沟通和安全行为规则来减少风险，但最终美国应该对其中国政策进行根本性的重新调整，并停止将中国视为威胁。

《人民日报》28日报导则称，美国长期以来一直将南海问题作为分化地区国家、对华施压的一张牌，试图将所谓「破坏规则」、「南海军事化」的标签贴到中方身上。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez



随着美中紧张关系加剧，中国已针对美军展开增强情报行动表示不满，除了美国海军舰艇和飞机大肆宣传的「航行自由行动」，旨在挑战中国对南海有争议海域的主张，美国的侦察机、舰艇和潜艇也开展更多行动，以监测中国在岛屿和海岸附近的军事空军和海军基地。

中国外交部过去曾发表声明谴责美国将其「战机伪装成民用飞机」，去年进行至少100次侦察，并称之为「严重的安全威胁」。去年8月，中国称美国U-2高空侦察机8月25日被指擅自闯入解放军北部战区实弹演习禁飞区活动，并向美方提出严正交涉。当时美国商务部则制裁了24家中国企业，反制中国在南海进行武装军事化的行动。

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另外，日前美国核潜艇在南海发生碰撞事件，中国也称之绝不仅仅是一次技术性事故，而是对地区安全造成威胁的严重事件，要求美国要做出解释。

至今美国尚未公布该事件的细节，该撞击事件导致11名潜艇人员受伤，中国对可能的核泄漏表示担忧。

（南华早报、人民日报）

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