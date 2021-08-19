媒体：美中情局驻维也纳情报站联络官被解职 

（德国之声中文网）《华盛顿邮报》（Washington Pos）美国时间周四（９月２３日）援引情报界人士报道说，近期在美驻奥地利大使馆雇员及家属中发生数十起符合俗称”“哈瓦那综合症“的令人困惑的疾病模式病例，而中央情报局驻维也纳情报站的联络官却对之持狐疑态度，近日被解职。

法新社询问求证，中情局一发言人表示无意对相关报道置评。不过，他保证，该情报机构十分重视美国驻世界各地使、领馆越来越多的此类病例。

2016 年，在古巴首都哈瓦那，外交使节中首次出现“哈瓦那综合症”病例。数十名加拿大和美国外交官及其家人突患嗜睡、疲劳和头痛，以及听力和视力问题。事情直到一年后才曝光，作为对相关事件的回应，时任美国总统德特朗普从哈瓦那召回大部分外交人员。

此后，在中国、俄罗斯和美国也发生类似病例。去年7月，《纽约客》杂志（The New Yorker）报道称，维也纳发生的此类事件超过20起。近日，《华尔街日报》报道说，美国驻德外交官中也发生类似案件。

患病原因尚不清楚。中央情报局副局长科恩（David Cohen）上周称，他的机构已接近于找到答案，但目前尚不足以作出人们期待的定论。他透露，当局已增加了人手参与调查。

根据美国国家科学院的一份报告，“有目标的脉冲辐射”是导致出现这些症状的最可能原因。美国有关当局视俄罗斯为怀疑对象。

上月，因驻河内大使馆报告可能出现“哈瓦那综合症”病例，美国副总统哈里斯（Kamala Harris）飞往越南的行程延后了数小时。据《华盛顿邮报》报道，本月初，在中央情报局局长伯恩斯（William Burns）访问印度期间，他的随行官员中便有一人因出现相关症状而接受医治。

（法新社）

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