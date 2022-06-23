 媒体：缅甸正在大规模安装中国造的监控系统 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.07.2022

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新闻广角

媒体：缅甸正在大规模安装中国造的监控系统

3名知情人士对路透社表示，缅甸军政府目前正在全国一系列城市中安装具有面部识别功能的中国造的摄像头。人权组织担心，军政府会利用人脸识别和视频监控技术，加强对反对派人士的打压。

Videoüberwachung

（德国之声中文网）因担心遭到军政府报复，向路透社透露信息的知情人士要求匿名，他们说2021年2月缅甸政变以来，地方当局已经为至少5个城市启动了新的摄像监控项目，其中包括该国第4大城毛淡棉。路透社报道称，缅甸军政府和一些由军政府控制的市政当局都拒绝回应媒体发出的置评请求，而路透社也无法访问这些城市，实地考察摄像头的安装情况。 

知情人士表示，他们曾两次听取军政府在全国范围内安装监控系统的计划。该项目由缅甸本土公司Fisca安全与信息公司和Naung Yoe科技公司执行，设备则购自中国的浙江大华科技、华为和海康威视。

来自缅甸的Fisca和Naung Yoe公司以及中国的华为和大华都没有对路透社的质询做出回应，但海康威视则发表声明称，从未直接向缅甸政府出售过产品，并说明它在海外市场的客户是经销商和集成商。

Symbolbild | Gesichtserkennung

人权组织担心，监控系统和人脸识别技术将被军政府用来打压异议人士。

世界各地的许多城市都在使用闭路电视（CCTV）或视频监控系统来阻止犯罪行为发生。具争议性的面部识别软件也渐渐被广泛采用，该技术在美国的执法过程中越来越受欢迎，而中国城市也使用更为复杂的系统，使用人工智能将人的实时图像与数据库中的图像相匹配。

人权团体担心，缅甸的监控项目可能会被用来镇压那些被军政府定义为恐怖分子的人权活动家和反对派人士。但目前并没有证据来证明军政府的这一意图。

人权观察组织亚洲部主任罗伯逊（Phil Robertson）致函路透社表示：“监控摄像头对民主活动人士构成了严重的威胁，军方和警方可以利用监控系统来追踪活动人士的行动轨迹，弄清活动人士之间的联系，确定隐藏地点和其他聚集场所，并识别和拦截活动人士所使用的车辆。”

缅甸军政府正在进行广泛的监视。路透社此前曾报导，当局在电信和互联网供应商那里安装了拦截间谍软件，以窃听公民的通信，并部署了所谓的“信息战斗”部队，以监测和攻击网上的异议人士。

(路透社）

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