媒体称马克龙正在运作换掉“过度政治化”的冯德莱恩

彭博社引述知情人士消息称，法国总统马克龙与包括意大利总理梅洛尼在内的一些欧洲政府领导人沟通协商，讨论让前欧洲央行行长德拉吉替代冯德莱恩担任欧委会主席，主要原因是冯德莱恩“过度政治化”。

（德国之声中文网）彭博社报道称，5年前，法国总统马克龙在冯德莱恩(Ursula von der Leyen)在出任欧盟委员会主席一事上发挥了关键作用。由于他和时任德国总理的默克尔达成了协议，冯德莱恩才得以出人意料地担任欧委会主席。上任后，冯德莱恩表示，她要把欧委会改造成“地缘政治委员会”。

一位消息人士向彭博社透露，冯德莱恩可能会因为将自己的角色过度政治化而失去连任的机会。

欧盟委员会主席人选由欧盟理事会提名并由欧洲议会选出。新的欧洲议会将于今年6月6日至9日选举后产生。今年3月，欧洲人民党(EPP)在罗马尼亚首都布加勒斯特进行了党主席的选举。作为唯一候选人，冯德莱恩以81.79%的得票率当选，获得欧洲人民党的领衔候选人提名。中右翼的欧洲人民党在欧洲议会中占有最多席位，预计在今年6月的欧洲议会大选中仍会获得最多选票，因此冯德莱恩仍是热门人选。

彭博社的报道指出，过去5年间，冯德莱恩特别是在贸易谈判、欧盟气候变化以及与美国关系等方面对欧盟委员会的管理方式，引起一些国家政府的强烈不满。

法国总统马克龙上个月在布鲁塞尔公开批评冯德莱恩说：“欧洲委员会主席的职责是捍卫整体利益，因此不能过度政治化。必须指出的是，这个即将卸任的委员会的情况根本不是这样。”

不过，包括冯德莱恩办公室工作人员在内的布鲁塞尔官员都不确定马克龙是否真的在寻找替代者，还是只是在向她施压，以迫使她做出政治让步。

法国总统府拒绝对此发表评论。

意大利人德拉吉(Mario Draghi)是最被看好的接替者。他在担任欧洲央行行长的时候曾以不惜一切代价的承诺拯救了欧元，直到今天都在欧盟颇具声望。不过也有很多人对于欧洲人民党是否会同意让技术官僚替换冯德莱恩表示怀疑。

（彭博社等）

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