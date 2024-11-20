媒体称欧盟计划招标中要求中国企业分享技术

《金融时报》引述不具名欧盟官员称，布鲁塞尔12月计划进行电池开发10亿欧元补贴的招标，中国企业参与竞标的前提条件是，在欧洲有工厂，并分享其技术知识。

（德国之声中文网）《金融时报》11月19日引述两名不具名的欧盟高级别官员称，布鲁塞尔12月为电池开发进行10亿欧元补贴的招标时，将引入新的前提条件，即中国企业必须在欧洲设厂，并且分享技术知识。两名欧盟高级别官员称，这一试点项目也将推广到欧盟清洁能源技术领域的其它补贴计划中。

《金融时报》评论认为，这样的前提条件，虽然规模小得多，但与中国自身要求外国企业必须分享知识产权以获得中国市场准入，是类似的。

两名官员还向该报表示，相关前提条件在招标前可能会变化。

上月，欧委会确认在现有10%的基础上，对中国产电动汽车加征至高35%的关税。与此同时，欧盟也引入更严格的要求，申请氢能补贴的公司，其用于制氢的电解槽来自中国的部件不得超过25%。

《金融时报》报道称，与美国候任总统特朗普关系密切的人士表示，特朗普可能向欧盟施压，效仿其做法，对中国产品和投资设置更多壁垒。如果特朗普将对中国产品征收60%关税的威胁付诸行动，北京可能会将转向其它地区，如欧盟。欧盟届时则须采取应对措施。一位不具名的欧盟高级外交官向该报表示：“如果我们想要与特朗普在其部分议程上配合，就需要决定如何处理与中国有关的事务。”

欧委会尚未回复相关媒体询问。

（金融时报）

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