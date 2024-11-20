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媒体称欧盟计划招标中要求中国企业分享技术

2024年11月20日

《金融时报》引述不具名欧盟官员称，布鲁塞尔12月计划进行电池开发10亿欧元补贴的招标，中国企业参与竞标的前提条件是，在欧洲有工厂，并分享其技术知识。

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《金融时报》引述不具名官员称，欧盟计划在12月的电池开发招标项目中要求中国企业在欧盟有工厂并分享技术
《金融时报》引述不具名官员称，欧盟计划在12月的电池开发招标项目中要求中国企业在欧盟有工厂并分享技术图像来源: Rainer Unkel/IMAGO

（德国之声中文网）《金融时报》11月19日引述两名不具名的欧盟高级别官员称，布鲁塞尔12月为电池开发进行10亿欧元补贴的招标时，将引入新的前提条件，即中国企业必须在欧洲设厂，并且分享技术知识。两名欧盟高级别官员称，这一试点项目也将推广到欧盟清洁能源技术领域的其它补贴计划中。

《金融时报》评论认为，这样的前提条件，虽然规模小得多，但与中国自身要求外国企业必须分享知识产权以获得中国市场准入，是类似的。

两名官员还向该报表示，相关前提条件在招标前可能会变化。

上月，欧委会确认在现有10%的基础上，对中国产电动汽车加征至高35%的关税。与此同时，欧盟也引入更严格的要求，申请氢能补贴的公司，其用于制氢的电解槽来自中国的部件不得超过25%。

《金融时报》报道称，与美国候任总统特朗普关系密切的人士表示，特朗普可能向欧盟施压，效仿其做法，对中国产品和投资设置更多壁垒。如果特朗普将对中国产品征收60%关税的威胁付诸行动，北京可能会将转向其它地区，如欧盟。欧盟届时则须采取应对措施。一位不具名的欧盟高级外交官向该报表示：“如果我们想要与特朗普在其部分议程上配合，就需要决定如何处理与中国有关的事务。”

欧委会尚未回复相关媒体询问。

（金融时报）

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