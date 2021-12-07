媒体称日本或外交抵制北京冬奥 法国表示不跟进

（德国之声中文网）据日本《读卖新闻》报道，日本很有可能加入外交抵制北京冬奥会的行列。该报透露，东京方面届时不会派遣政府代表出席冬奥会，正式的决定预计将在本月底做出。截至目前，正式确定要对北京冬奥实施外交抵制的国家有美国、英国、澳大利亚和加拿大。

作为美国的盟友，欧盟方面尚未做出统一的回应。法国总统马克龙周四（12月9日）表示，法国不会加入外交抵制2022年北京冬奥会的行列，并称此举「无关紧要」。同时，法国外长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）则说，巴黎仍在寻求欧盟在这个问题上的共同立场。

马克龙在周四一场新闻发布会上说：「说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状，」他补充自己赞成「会造成有益结果的行动」。

在质疑外交抵制效用的同时，马克龙指出，他「没有听到世界上有人说，要我们不要派运动员出席。因此，我们谈论的只是一件象征性的事情。」

然而，马克龙也提到，「鉴于最近几周发生的事情」，法国将与国际奥委会合作制定一项宪章，保证对运动员的保护。法新社报道，此举指的是中国网球运动员彭帅上个月在社交媒体上对中国前副总理提出性侵指控后，失踪了超过一个月的案件。

在周四早些时候宣布法国决定不对北京冬奥进行外交抵制时，法国教育部长布朗凯（JeanMichel Blanquer）也警告，不要将这个问题政治化。他向法国媒体表示：「我们需要谨慎对待体育和政治之间的联系。」

「体育是一个独立的世界，我们需要保护它不受政治干扰，」布朗凯说，「若非如此，事情就会失去控制，最终可能会扼杀所有的比赛。」

然而布朗凯也强调，法国将继续谴责中国的侵犯人权行为。他本人将不会前往北京，代表法国政府与会的将是体育部长马拉希尼亚努（Roxana Maracineanu）。

寻求欧盟的共同立场

与此同时，法国外长勒德里昂在同一时间举行的新闻发布会上被问及可能的抵制行为时表示，他仍在寻求欧盟在此问题上的共同立场。

他告诉记者：「当涉及到外交抵制的问题时，这个问题将在欧洲层面上处理。」

国际人权宣传团体则支持美国领导的外交抵制。国际组织人权观察的中国部主任理查森（Sophie Richardson）便称这是「挑战中国政府针对维吾尔族和其他突厥社区的反人类罪行的关键一步」。

不过，联合国秘书长古特雷斯的发言人周四也表示，古特雷斯将会出席北京奥运会。古特雷斯的发言人向记者表示：「秘书长有收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。」

中国外交部发言人汪文斌周四则表示，目前已有不少国家元首、政府首脑和王室成员注册出席北京冬奥会。针对不派外交代表出席的国家，汪文斌说：「中方原本就没有向相关国家发出邀请。他们的官员来或不来，都一样将看到北京冬奥会的成功举办。」

（法新社丶路透社丶美联社）

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