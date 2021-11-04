 媒体：称女儿接种疫苗后死亡 河南母亲遭捕 | 科技环境 | DW | 20.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

媒体：称女儿接种疫苗后死亡 河南母亲遭捕

《南华早报》报导，河南一名12岁女童接种新冠疫苗18天后死亡，其母亲及阿姨赴北京向当局请愿后遭捕，新冠疫苗的不良反应成为关注焦点。

Chinas Impfstoff Sinopharm

一名河南女童疑似在接种疫苗后死亡，其母亲则在上访后遭拘捕。

DW.COM

新西兰卫生部周一通报说，该国首次记录到有人可能因为接种美国制药商辉瑞的新冠疫苗死亡：一女性出现极罕见副作用，最终导致心肌炎死亡。 

台湾23日开始为民众施打自产的高端疫苗，总统蔡英文率先接种并全程直播，首批共有50万人将接种高端疫苗。接种第一天便传出有人在接种后出现明显不适甚至昏倒的情况。目前台湾许多民众对高端疫苗持观望态度。

继加拿大和美国之后，欧盟现在也批准为12至15岁的少年儿童接种BioNTech/辉瑞公司的疫苗。其他疫苗也有望尽快获得批准。但这个年龄段的孩子到底需不需要接种疫苗呢？

（德国之声中文网）《南华早报》报导，中国河南一名12岁女孩李博艺8月在注射新冠疫苗的18天后死亡，其母亲蒋艳红曾赴北京向当局请愿，之后在回到河南后于上周五（10月16日）遭拘留。

河南省濮阳市南乐县公安局以涉嫌寻衅滋事罪拘捕了蒋艳红，协助其进京上访的妹妹蒋艳超也同样遭到拘捕。《南华早报》引述蒋艳红友人杨瑞娟（Yang Ruijuan，音译）说法称，县政府官员曾试图阻止她的朋友到北京上访。

报导称，李博艺8月10日接种了第一剂新冠疫苗，两天后发高烧后随即病重，最终在8月28日过世。蒋艳红在其以「疫苗受害致失独单亲妈妈」的微博上写：「孩子打了疫苗两天后开始发高烧，7天后脓毒血症，呼吸衰竭，白细胞、粒细胞缺乏症等十几种的并发症导致死亡。」不过，蒋艳红并未提及女儿所打的疫苗品牌。

《南华早报》报导，为这位单身母亲提供咨询的法律顾问李冠君（Li Guanjun，音译）说，医院解释，李博艺的死亡是因为败血症引起的脑功能障碍所致，但蒋艳红不满意这样的说法。

「现有的医疗证据不能证明死亡与疫苗之间的直接关系，」李冠君说，「（蒋艳红）不认同这个结论，并向医院申请要再次评估。」蒋艳红则在微博上称，女儿在6月和7月做过血液检测，数据正常，打疫苗前是一个健康的孩子。

目前蒋艳红的微博10月3日就不再更新，她的最后一篇贴文指责南乐县卫健委主任指使4名男子「压在她身上捶打」。

杨瑞娟说，蒋艳红曾在9月初到北京投诉河南官员拒绝处理她的案件一事，并在上个月被南乐官员警告，如果她继续上访，将面临逮捕。

她又说，蒋艳红在十一国庆假期后继续上访，上周五从北京回来时就在濮阳被拘留了。《南华早报》周二曾多次致电南乐市卫生局和警方，但并未得到回复。

China Coronavirus l Impfung in einer Schule in Nanjing

中国官员9月16日表示，中国疫苗施打人数已突破10亿人次。

疫苗不良反应为敏感议题

一位熟悉此案的河南律师向《南华早报》说，为这位母亲辩护将是非常困难的事。他说：「当地干部会尽其所能地阻止人们前往北京上访，因为当局很快将在那里召开政治会议。」他指的是将于11月初召开的中共中央委员会全体会议。

这位律师又说：「现在加上新冠疫情的防控问题，情况就更加复杂了。任何与疫苗接种可能导致死亡有关的说法都非常敏感。」

中国政府曾在5月28日首次公布中国新冠疫苗不良反应监测报告。中国官媒《环球时报》报导，2020年12月15日至2021年4月30日间共接种新冠病毒疫苗2.65亿剂次，预防接种不良反应31434例，发生率为11. 86/10万剂次，其中严重异常反应发生率为0.07/10万剂次，发生概率在极其罕见（低于万分之一）的范围以内。

该报告并无后续的数据更新，中国政府也没有纪录过任何疑似接种新冠疫苗导致死亡的案件。

（南华早报等）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

相关内容

Zahlreiche Menschen laufen durch die Königstraße. Restaurants, Hotels und der Einzelhandel dürfen wieder aufmachen - Besucher müssen geimpft oder genesen sein oder einen negativen Test vorlegen. +++ dpa-Bildfunk +++

3.4万！德国单日新增感染人数创新高 04.11.2021

德国新冠疫情愈发严峻，单日新增感染人数创下疫情爆发以来的最高纪录，一日内增加近3.4万感染案例。如何在冬季应对新冠疫情将成为本周卫生部长会议的关键议题。

(FILES) In this file photo taken on May 13, 2021, Aiden Arthurs receives the Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine from Pharmacist Andrew Mac (R) in Bloomfield Hills, Michigan. - A high level medical panel of US government advisors was meeting on October 26, 2021, to decide whether to authorize the Pfizer Covid-19 vaccine in five-to-11-year-olds, likely paving the way for younger children to get their shots within weeks. If, as expected, the independent experts convened by the Food and Drug Administration (FDA) vote in favor, it will set in motion actions leading to 28 million more Americans becoming eligible for immunization. (Photo by JEFF KOWALSKY / AFP)

美国为5至11岁儿童群体开放疫苗接种 03.11.2021

美国疾控中心CDC已经为大约2800万儿童接种BioNtech辉瑞疫苗开放了绿灯。拜登总统期望，今后几天内就可正式开启疫苗接种工作。

Fußball: Abschlusstraining Nationalmannschaft vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien im Millerntor-Stadion. Serge Gnabry (l-r), Jamal Musiala, Niklas Süle und Thomas Müller auf dem Platz. +++ dpa-Bildfunk +++

德国国家足球队内出现新冠染疫新病例 09.11.2021

德国国家足球队圈内发生一例新冠感染新病例，5名队员由此不得不在沃尔夫斯堡（Wolfsburg）训练营地接受隔离。此事引起轰动。周二（11月9日），国家队主帅汉西·弗利克（Hansi Flick）取消了原定的晨练。

广告

经济纵横

Katherine Tai

美中贸易协议：中国未达标 戴琪仍稱谈判有进展

距离2021年结束剩不到两个月，中国仅达贸易协议承诺目标的六成。外界关心中国若未履行承诺，华府会有什麽行动，美国贸易代表戴琪也对此发表谈话。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  