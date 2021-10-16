 媒体：称女儿接种疫苗后死亡 河南母亲遭捕 | 科技环境 | DW | 20.10.2021

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科技环境

媒体：称女儿接种疫苗后死亡 河南母亲遭捕

《南华早报》报导，河南一名12岁女童接种新冠疫苗18天后死亡，其母亲及阿姨赴北京向当局请愿后遭捕，新冠疫苗的不良反应成为关注焦点。

Chinas Impfstoff Sinopharm

一名河南女童疑似在接种疫苗后死亡，其母亲则在上访后遭拘捕。

DW.COM

新西兰卫生部周一通报说，该国首次记录到有人可能因为接种美国制药商辉瑞的新冠疫苗死亡：一女性出现极罕见副作用，最终导致心肌炎死亡。 

台湾23日开始为民众施打自产的高端疫苗，总统蔡英文率先接种并全程直播，首批共有50万人将接种高端疫苗。接种第一天便传出有人在接种后出现明显不适甚至昏倒的情况。目前台湾许多民众对高端疫苗持观望态度。

继加拿大和美国之后，欧盟现在也批准为12至15岁的少年儿童接种BioNTech/辉瑞公司的疫苗。其他疫苗也有望尽快获得批准。但这个年龄段的孩子到底需不需要接种疫苗呢？

（德国之声中文网）《南华早报》报导，中国河南一名12岁女孩李博艺8月在注射新冠疫苗的18天后死亡，其母亲蒋艳红曾赴北京向当局请愿，之后在回到河南后于上周五（10月16日）遭拘留。

河南省濮阳市南乐县公安局以涉嫌寻衅滋事罪拘捕了蒋艳红，协助其进京上访的妹妹蒋艳超也同样遭到拘捕。《南华早报》引述蒋艳红友人杨瑞娟（Yang Ruijuan，音译）说法称，县政府官员曾试图阻止她的朋友到北京上访。

报导称，李博艺8月10日接种了第一剂新冠疫苗，两天后发高烧后随即病重，最终在8月28日过世。蒋艳红在其以「疫苗受害致失独单亲妈妈」的微博上写：「孩子打了疫苗两天后开始发高烧，7天后脓毒血症，呼吸衰竭，白细胞、粒细胞缺乏症等十几种的并发症导致死亡。」不过，蒋艳红并未提及女儿所打的疫苗品牌。

《南华早报》报导，为这位单身母亲提供咨询的法律顾问李冠君（Li Guanjun，音译）说，医院解释，李博艺的死亡是因为败血症引起的脑功能障碍所致，但蒋艳红不满意这样的说法。

「现有的医疗证据不能证明死亡与疫苗之间的直接关系，」李冠君说，「（蒋艳红）不认同这个结论，并向医院申请要再次评估。」蒋艳红则在微博上称，女儿在6月和7月做过血液检测，数据正常，打疫苗前是一个健康的孩子。

目前蒋艳红的微博10月3日就不再更新，她的最后一篇贴文指责南乐县卫健委主任指使4名男子「压在她身上捶打」。

杨瑞娟说，蒋艳红曾在9月初到北京投诉河南官员拒绝处理她的案件一事，并在上个月被南乐官员警告，如果她继续上访，将面临逮捕。

她又说，蒋艳红在十一国庆假期后继续上访，上周五从北京回来时就在濮阳被拘留了。《南华早报》周二曾多次致电南乐市卫生局和警方，但并未得到回复。

China Coronavirus l Impfung in einer Schule in Nanjing

中国官员9月16日表示，中国疫苗施打人数已突破10亿人次。

疫苗不良反应为敏感议题

一位熟悉此案的河南律师向《南华早报》说，为这位母亲辩护将是非常困难的事。他说：「当地干部会尽其所能地阻止人们前往北京上访，因为当局很快将在那里召开政治会议。」他指的是将于11月初召开的中共中央委员会全体会议。

这位律师又说：「现在加上新冠疫情的防控问题，情况就更加复杂了。任何与疫苗接种可能导致死亡有关的说法都非常敏感。」

中国政府曾在5月28日首次公布中国新冠疫苗不良反应监测报告。中国官媒《环球时报》报导，2020年12月15日至2021年4月30日间共接种新冠病毒疫苗2.65亿剂次，预防接种不良反应31434例，发生率为11. 86/10万剂次，其中严重异常反应发生率为0.07/10万剂次，发生概率在极其罕见（低于万分之一）的范围以内。

该报告并无后续的数据更新，中国政府也没有纪录过任何疑似接种新冠疫苗导致死亡的案件。

（南华早报等）

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