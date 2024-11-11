媒体称台湾拟向美大量军购 总统府：无新一阶段讨论

有媒体报道，台湾考虑向美国采购大量武器。台湾总统府对此表示，台美之间有关军事需求的沟通在继续，但目前尚无新一阶段的讨论。

（德国之声中文网）英国《金融时报》周一（11月11日）引述知情官员报道，台湾计划向美国采购大量武器，包括神盾级驱逐舰、E-2D先进鹰眼预警机、F-35战斗机和爱国者导弹等。

报导中引用一名台湾资深国安官员的话说，台湾已经与特朗普团队进行“非正式讨论”，了解购入何种武器或许能展现台湾坚定投资国防的决心。

台湾总统府发言人郭雅慧当天稍后回应表示，台美之间本来一段时间都有相关的军事需求盘整和讨论，但目前尚无新一阶段的讨论。

郭雅慧称，面对中国大陆在台海及区域间日益增加军事威胁，台湾与周边国家都持续强化国防吓阻力量，展现自主防卫决心。

向美国交保护费？特朗普言论令台湾民众大惑不解 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

特朗普的保护费？

特朗普在竞选期间，曾表示台湾应该为自己的防卫买单，向美国支付“保护费”，并抱怨台湾“偷走”了美国的半导体业务。

特朗普没有说明他所说的“保护费”具体指的是什么。但政府圈内人士对路透社表示，这可能意味着台北会认真对待特朗普的要求，在他执政初期就与他达成大笔新武器交易。

美国国务院上月批准了一项价值19.88亿美元的对台湾军售方案，包括“国家先进地对空飞弹系统”（NASAMS）和雷达系统。这是拜登总统任内第17笔对台军售。

延申阅读：美宣布对台军售隔天 解放军再越台海中线

台湾2024年的国防预算达到创纪录的6068亿台币（约合190亿美元），而且明年还将增长，达到6470亿台币（约213.44亿美金），占GDP约2.45%。

特朗普再度执政 美国的印太盟友将迎来什么？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。