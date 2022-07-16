媒体称佩洛西计划8月访台 中方要求“不得安排”

（德国之声中文网）《金融时报》7月19日援引六位知情人士称，南希·佩洛西（Nancy Pelosi）计划在8月率代表团访问台湾。

早在今年4月，佩洛西就曾计划访台，在当时引起北京极度不满、称之为“恶意挑衅”。但佩洛西随后感染了新冠，访台计划取消。

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现年82岁的佩洛西，是美国民主党资深政治家，她在2007至2011年以及2019年至今担任美国众议院议长。如果这次访台成行，她将是共和党人、曾经的众议院议长金里奇（Newt Gingrich）1997年访台以来到访该岛的美国最高级别议员。

佩洛西此前曾多次对台湾表示支持。在2020年3月美国众议院通过台北法案后，她特别发声明，表示“美国与台湾站在一起”，该法案将维护和促进台湾在国际舞台的地位。

2021年12月，佩洛西再次在发给台湾立法院院长游锡堃的信中表示支持台湾，重申华盛顿和台北有“不可动摇的纽带”，当时正逢美台共同举办「2021年開放國會論壇」。

不久后的2022年1月底，这位美国众议院议长与台湾副总统赖清德举行了视讯会议。据台湾驻美代表萧美琴称，双方会谈持续约30分钟，涉及安全、经济和共同价值观等话题。赖清德在视讯会议后发推特称，佩洛西是“人权捍卫者和台湾真正的朋友”，“我们致力于加强美台关系”.

美国政府内部对于佩洛西访台“存在分歧”

近年来，两岸关系日趋紧张，中国军机不断出现在台湾防空识别区，在军事、外交等多个领域，台北都面对来自北京的巨大压力。

三位知情人士对《金融时报》表示，白宫对佩洛西的访台计划表示关切。这是一个敏感的时间点，8月1日是中国每年的建军节，几个月后是中共20大——中国党和国家领导人习近平预计在20大上获得第三个任期。两名消息人士表示，美国政府内部对佩洛西是否应该访台存在分歧。

德国马歇尔基金会的台湾问题专家葛来仪（Bonnie Glaser）对《金融时报》说，北京对于美国国会已经变得“过度敏感”，“中国确信，国会和美国行政部门正串通一气，遏制中国崛起”，由于佩洛西和拜登同属民主党，她的行程会被北京“诠释为打台湾牌反华，为台独提供美国官方支持”。

中国官媒《环球时报》前主编胡锡进也确实针对《金融时报》报道在微博发文称，“如果与拜登同为民主党的佩洛西访问台湾，没人相信是因为拜登‘管不住’她，而更会相信这是华盛顿操弄台湾问题‘红脸白脸’伎俩的一部分”。他还写道：佩洛西作为美国的三号人物，“她访问台湾不仅是美国支持‘台独’的升级，而且是重大事变”。

《金融时报》报道还称，佩洛西及其代表团的8月之行将访问日本、新加坡、印度尼西亚和马来西亚。国会代表团也将在夏威夷的美国印太司令部待上一段时间。

不过，这一切似乎尚无定数。在上述六位知情人士之外的一位消息人士表示，此行仍有可能落空。目前，佩洛西办公室和白宫都拒绝对这次亚洲之行计划表态。

“中方要求美方不得安排”

中国驻美国大使馆表示，中国坚决反对美台之间一切形式的官方接触。其发言人刘鹏宇说，佩洛西对台湾的访问将“严重影响中美关系的政治基础，并向‘台独’分裂势力发出严重的错误信号”。

美国在1978年底与台北断交、1979年1月1日正式与北京建交。尽管华盛顿在外交上承认北京，但也一直与台北保持关系，将台湾视为为其重要的军事盟友。

在这种情况下，美国多年来一直维持“战略模糊”，即不表明假设北京攻台华盛顿会采取怎样的立场。不过一段时间以来，“战略模糊”在美国不断受到挑战，政界与国会皆传出要求改为采用“战略清晰”（即美国明确表示中国对台动武时的回应政策）的声音。总统拜登本人也曾表示，若台湾遭中国攻击，美国会协防台湾。虽然一些媒体揣测为“口误”、美国务院也在事后澄清、重申“战略模糊”方针不变，但也有分析人士认为，这是华盛顿在向北京发出信号。

中国外交部发言人赵立坚在7月19日的例行记者会上针对佩洛西计划访台的报道表示，中方要求“美方不得安排佩洛西众议长访台，停止美台官方往来，停止制造台海局势紧张因素，以实际行动履行美方不支持‘台独’的承诺”。

这位中方发言人称，中方已经多次就此表明严正立场，坚决反对任何形式的美台官方往来。“如果美方一意孤行，中方必将采取坚决有力措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。由此造成的一切后果，必须完全由美方负责。”

（综合报道）

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