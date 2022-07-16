媒体称佩洛西计划8月访台 中方要求“不得安排”

英国《金融时报》报道称，美众议院议长南希·佩洛西计划下个月访问台湾，以示对台北的支持。若成行，这将是25年来美国众议院议长首次访台。不过该报道也指出，美国政府对于佩洛西是否应访台仍存在分歧。毕竟，此举必将激怒北京。
（德国之声中文网）《金融时报》7月19日援引六位知情人士称，南希·佩洛西（Nancy Pelosi）计划在8月率代表团访问台湾。
早在今年4月，佩洛西就曾计划访台，在当时引起北京极度不满、称之为“恶意挑衅”。但佩洛西随后感染了新冠，访台计划取消。
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现年82岁的佩洛西，是美国民主党资深政治家，她在2007至2011年以及2019年至今担任美国众议院议长。如果这次访台成行，她将是共和党人、曾经的众议院议长金里奇（Newt Gingrich）1997年访台以来到访该岛的美国最高级别议员。
佩洛西此前曾多次对台湾表示支持。在2020年3月美国众议院通过台北法案后，她特别发声明，表示“美国与台湾站在一起”，该法案将维护和促进台湾在国际舞台的地位。
2021年12月，佩洛西再次在发给台湾立法院院长游锡堃的信中表示支持台湾，重申华盛顿和台北有“不可动摇的纽带”，当时正逢美台共同举办「2021年開放國會論壇」。
不久后的2022年1月底，这位美国众议院议长与台湾副总统赖清德举行了视讯会议。据台湾驻美代表萧美琴称，双方会谈持续约30分钟，涉及安全、经济和共同价值观等话题。赖清德在视讯会议后发推特称，佩洛西是“人权捍卫者和台湾真正的朋友”，“我们致力于加强美台关系”.
近年来，两岸关系日趋紧张，中国军机不断出现在台湾防空识别区，在军事、外交等多个领域，台北都面对来自北京的巨大压力。
三位知情人士对《金融时报》表示，白宫对佩洛西的访台计划表示关切。这是一个敏感的时间点，8月1日是中国每年的建军节，几个月后是中共20大——中国党和国家领导人习近平预计在20大上获得第三个任期。两名消息人士表示，美国政府内部对佩洛西是否应该访台存在分歧。
德国马歇尔基金会的台湾问题专家葛来仪（Bonnie Glaser）对《金融时报》说，北京对于美国国会已经变得“过度敏感”，“中国确信，国会和美国行政部门正串通一气，遏制中国崛起”，由于佩洛西和拜登同属民主党，她的行程会被北京“诠释为打台湾牌反华，为台独提供美国官方支持”。
中国官媒《环球时报》前主编胡锡进也确实针对《金融时报》报道在微博发文称，“如果与拜登同为民主党的佩洛西访问台湾，没人相信是因为拜登‘管不住’她，而更会相信这是华盛顿操弄台湾问题‘红脸白脸’伎俩的一部分”。他还写道：佩洛西作为美国的三号人物，“她访问台湾不仅是美国支持‘台独’的升级，而且是重大事变”。
《金融时报》报道还称，佩洛西及其代表团的8月之行将访问日本、新加坡、印度尼西亚和马来西亚。国会代表团也将在夏威夷的美国印太司令部待上一段时间。
不过，这一切似乎尚无定数。在上述六位知情人士之外的一位消息人士表示，此行仍有可能落空。目前，佩洛西办公室和白宫都拒绝对这次亚洲之行计划表态。
中国驻美国大使馆表示，中国坚决反对美台之间一切形式的官方接触。其发言人刘鹏宇说，佩洛西对台湾的访问将“严重影响中美关系的政治基础，并向‘台独’分裂势力发出严重的错误信号”。
美国在1978年底与台北断交、1979年1月1日正式与北京建交。尽管华盛顿在外交上承认北京，但也一直与台北保持关系，将台湾视为为其重要的军事盟友。
在这种情况下，美国多年来一直维持“战略模糊”，即不表明假设北京攻台华盛顿会采取怎样的立场。不过一段时间以来，“战略模糊”在美国不断受到挑战，政界与国会皆传出要求改为采用“战略清晰”（即美国明确表示中国对台动武时的回应政策）的声音。总统拜登本人也曾表示，若台湾遭中国攻击，美国会协防台湾。虽然一些媒体揣测为“口误”、美国务院也在事后澄清、重申“战略模糊”方针不变，但也有分析人士认为，这是华盛顿在向北京发出信号。
中国外交部发言人赵立坚在7月19日的例行记者会上针对佩洛西计划访台的报道表示，中方要求“美方不得安排佩洛西众议长访台，停止美台官方往来，停止制造台海局势紧张因素，以实际行动履行美方不支持‘台独’的承诺”。
这位中方发言人称，中方已经多次就此表明严正立场，坚决反对任何形式的美台官方往来。“如果美方一意孤行，中方必将采取坚决有力措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。由此造成的一切后果，必须完全由美方负责。”
（综合报道）
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在拜登政府下，民主党人和共和党人似乎在美国加强对台湾支持这个问题上达成共识。这也是美国国会强硬对华政策的一部分。不过，拜登政府同时主张延续“战略模糊”，不希望发出支持台独的信号。