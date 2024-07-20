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图像来源: Jan Woitas/picture alliance

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中国车企的优势，到底源自于补贴，还是内卷式竞争导致的优胜劣汰？图为零跑的增程型混动汽车

德语媒体：中国的产业优势并不靠补贴

德语媒体：中国的产业优势并不靠补贴

欧盟对中国产电动汽车加征反补贴关税，到底是否明智？奥地利《标准报》的一篇客席评论认为，为气候保护之人类大计，各国应该竞相补贴绿色产业，而不是反补贴。《法兰克福汇报》认为，中国产业优势来自于极其激烈的竞争，这值得欧洲人学习。
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媒体2024年7月20日
中共三中全会落幕，但具体消息可能在未来一段时间才会传出

德语媒体：习近平是改革家--理论上的

德语媒体：习近平是改革家--理论上的

德语媒体纷纷关注中共三中全会，认为会议公报显示习近平的政策路线将继续。一篇官方新华社消失的文章“改革家习近平”也引起了注意。
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经济2024年7月19日
农民工撑起了中国经济的腾飞，却是利益最被忽视的一群人

德语媒体：世界最强大统治者的软肋

德语媒体：世界最强大统治者的软肋

《商报》写道，中共高层政治精英最重要的会议--三中全会结束，向外传递的信息却极其有限，唯一具体的内容是，一位失踪的前部长的名字出现了。《世界报》写道，尽管中国领导人的权力似乎前所未有的稳固，但中共最担心的仍是民愤。
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经济2024年7月18日
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