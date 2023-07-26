媒体看中国："寻秦记"终结 谜团未止

（德国之声中文网）中国原来的外交部长秦刚消失1个月后被免职，但中国官方并未公布原因。德国和英美多家媒体对这一事件的报道摘编如下：

《南德意志报》

"人们几乎要同情北京外交部的工作人员过去一个月不能就他们的上司秦刚失踪给出解释。可以感觉到这个权力机构运作瘫痪。外交部长就这么消失了。没有一句解释。…秦刚本人仍然下落不明。不透明和肆意一直在共产党政权的基因里。后果就是潜藏的紧张气氛，经常各个层级都深怀恐惧。在这个体系里，没有谁是安全的，永远没有。"

《斯图加特报》

"这是怎么一个国家，甚至连外交部长都能毫无痕迹地从屏幕上消失，然后被免职？秦刚因为彗星般的升职受到不少人的嫉妒。但他也有最佳的保护伞--国家主席习近平。…重要得多的问题是，想要解决掉这颗政治新星的势力，是怎么把习近平拉到他们那一边的。以及中南海共产党总部的高墙背后这场阵地战，是否会让国家主席的光荣形象受损。"

《每日镜报》

中国问题专家何青山（Nis Grünberg）："一位重要的部长这么长时间不在，很罕见。但这一事件过程的模式并不罕见。如果中国官员受到调查，通常会从公众视线消失，直到有关部门----以及领导层----决定，要对他怎么样，以及对外怎么讲述这件事。对领导层而言，全面的信息控制一直是重中之重。外国对中国的不透明、难以预测一直存有顾虑，而这一事件不会让这一顾虑减少。"

美国有线电视新闻网CNN

"过去，中国高官也曾从公众视野中消失，几个月后宣布他们受到秘密的纪律调查。但最近几周围绕秦刚的情况，则让中国政治体制的这些特征进入了全球视野。"

消失一个月后 秦刚被免去外长职务

《华盛顿邮报》

"无论最终的解释如何，秦刚被免职都意味着，在习近平任下，高官缺乏职务上的安全感。克莱蒙特·麦肯纳学院的中国政治专家裴敏欣表示：'如今，习近平是唯一能保护你的。如果你在他那里失宠，你就没戏了。'"

《华尔街日报》

"'秦刚被免职不应被理解为习近平的权力缩小，因为他的权力远超过一次人事任命的深度和广度'，华盛顿战略与国际研究中心的中国问题分析人士布兰切特（Jude Blanchette）说道。'如今，事实是，秦刚还保留着部分党和政府的职务，这显示，还有一些尚未解决的内部事务。'"

《外交政策》

"秦刚突然被免职--即便在中国的政治体系里这是正常的--或许意味着他被卷入双规。…如果那样，他将会完全失联，加剧过去一个月在他的下属中间散播的恐惧感和不确定性。…北京如今提醒（外国）伙伴们，中国官员不但可能随时消失，而且政府还会假装他们从未存在过。秦刚过去数月任期内，与他的任何讨论或成果如今都归为零。"

《卫报》

"周二的会议后，秦刚还留在国务院-中国的最高管理机构，这只让关于他命运的困惑更加增多，因为这显示他还没有被完全地清除出权力体系。"

《每日电讯报》

"智库亚洲协会的中国政治研究员托马斯（Neil Thomas）表示，有证据显示，秦刚已经被整肃，而不是健康原因。他说，外交部网站已经除去了秦刚的姓名。…但其他分析人士则表示，在中国国务院的中英文网站上，仍有秦刚的名字。"

《经济学人》

"共产党顽固地青睐不透明，即便是付出世界范围内外交窘境的代价，这是这场暗黑传说中如今唯一确定的。过去这个月的离奇发展在某种意义上为了解习的中国的权力本质打开了一扇非同寻常清晰的窗户。然而，剧情的终结是，尽管高楼大厦光怪陆离、电动汽车熙来攘往，北京仍然是一个马列政权的首都，所通行的是其自有的残酷规则。"

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 首任外长 提到周恩来，可能许多人马上会想到他是中国国务院首位总理，其实他也是中国首位外交部长，兼任外长约9年的时间。国务院总理兼任外交部长，这也是中共史上唯一的一次。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 首次亮相国际舞台 朝鲜战争之后，周恩来1954年率领代表团前往日内瓦，这是中华人民共和国成立后首次在国际舞台上上亮相。他也接待过美国前国务卿基辛格，以及首位访华的美国总统尼克松。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 任期最长的外长 陈毅是周恩来之后的中国第二任外长，这位曾赴法国勤工俭学的外长也是在职时间最长的中国外长，根据中国外交部网站，从1958年至1972年，他担任外长约有14年的时间。图为刘少奇（图左）、陈毅和奥地利医生罗生特在1941年的合影。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 “乔的笑” 1971年中国重返联合国，联合国大会这年通过第2758号决议，"承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表，决议通过后，时任外交部副部长的乔冠华笑逐颜开。中华民国代表团表示不再参与任何联合国的会议，指联合国成立时的信念已遭背叛"，全体团员走出会场。他被视为才子，因为同四人帮的关系，最终黯然谢幕。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 “脾气不好“外长 2003年至2007年担任外交部长的李肇星因常常在记者会上引用古诗句或自己的诗，被称为“诗人外交家”，《同一个世界，同一个梦想》这首奥运歌曲就是由他作的词。同时，他也因言语犀利，善于辩论有着“铁嘴外交官”的外号。李肇星多次表示自己的脾气不好。他极有个人风格，在台湾问题上立场强硬，曾说过陈水扁小小“地方官”不值一提。图为李肇星在北京与欧盟的外交关系委员瓦尔德纳会面。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 顶级up主 令人意外的是，去年年初年已八旬的李肇星入驻B站当了UP主。根据中国新闻网报道，在发布的视频中，李肇星在视频中聊自己的故事，聊人生经验。有网友留言表示这是B站最厉害up主了，没有之一。李肇星还和网友在评论区进行过互动。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 历任外长 自中共建政以来共有12名外长，根据中国外交部网站，他们分别是周恩来、陈毅、姬鹏飞 、 乔冠华、黄华、吴学谦、钱其琛、唐家璇、李肇星、杨洁篪、王毅和刚刚被免职的秦刚。目前秦刚仍然留任国务委员，中国外交部网站已经撤下关于秦刚的内容，外交部长的页面则显示“信息更新中”。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 任期最短外长 秦刚消失1个月后，中国官方本周宣布免去他的外长职务，并由中共中央外事办主任，前外长王毅再任外长。外界并不知道秦刚被解职的具体原因，不过人们知道的是，他是中共建政以来任期最短的外交部长。秦刚去年12月30日才被任命为外长，整个外长任期仅半年左右。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 官场大地震 免职决定宣布之前，现年57岁的秦刚是半个世纪以来中国最年轻的外交部长，曾在三个月内连升两级，被看作是习近平的心腹。秦刚原是王毅的接班人，现在反被年近70的王毅取代，后者再度成为中国新外长。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 前外长回归 王毅2013起担任中国外长直到2022年被秦刚接替，在长达近10年的任期间，中国政府的外交风格发生了明显的转变，王毅因此被外界视为战狼外交的主要实践者。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 年纪最长的中国外长 新上任的老将王毅今年10月将满70岁，在秦刚之前，他已经担任了10年的外长，时隔半年再次重掌外交部，这样的人事变动颇不寻常。有分析人士认为，事发突然，眼下中国外交工作正吃紧，外长职务不能长时间悬空，官方必须尽快任命外长，但考虑到王毅的年龄和精力，这个安排可能是过渡性的。联合早报指出，外界此前曾热议现任外交部副部长马朝旭，以及中共中央对外联络部部长刘建超是接替秦刚的热门人选。



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