 媒体：监听丑闻曝光 西班牙情报主管丢乌纱帽 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.05.2022

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媒体：监听丑闻曝光 西班牙情报主管丢乌纱帽

据西班牙媒体报道，该国情报部门负责人帕斯-埃斯特万（ Paz Esteban ）因监听加泰罗尼亚分离主义者电话遭解职。

Spanien Paz Esteban Direktorin Nachrichtendienst CNI

西班牙情报部门负责人帕斯-埃斯特万（ Paz Esteban ）

（德国之声中文网）本周二（5月10日），西班牙国家电视台RTVE和其它多家媒体援引政府人士做了以上报道。《国家报》（El País ）报称，埃斯特万上周四已承认，曾用以色列间谍软件"飞马"（Pegasus ），至少监听过18部手机。2020年任命埃斯特万为情报部门主管的国防大臣罗弗莱斯（Margarita Robles）会很快发表声明。

Spanien l Verteidigungsministerin Margarita Robles

西班牙国防大臣罗弗莱斯（Margarita Robles）

被称为 "加泰罗尼亚门 "的这一监听事件危及桑切斯首相的现任少数派政府的稳定。在国会，他需要加泰罗尼亚分离主义议员的票数，而后者已质疑继续支持现内阁，并已要求双双解除埃斯特万和罗弗莱斯。 

相关丑闻由美国杂志《纽约客》（ The New Yorker ）上的一篇文章引发。根据该文，加拿大数字权利组织 "公民实验室 "（ Citizen Lab ）在数十名加泰罗尼亚分离主义人士手机中找到了监控软件的证据。以色列制造商NSO指出，相关软件只提供给政府机构。 

据悉，桑切斯、罗夫拉斯以及和内政大臣格朗德-马拉斯卡（ Fernando Grande-Marlaska ）的手机里也发现了飞马监控软件的证据。媒体猜测，摩洛哥可能是相关窃听行为的幕后黑手。 

（德新社）

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