媒体：特朗普“文件门”涉中国、伊朗情报

（德国之声中文网）据媒体报道，美国前总统特朗普在其私人宅邸中也保存着涉及中国和伊朗的受最高级别保护的敏感文件。《华盛顿邮报》周五（10月21日）援引知情人士的话报道说，美国联邦调查局（FBI）8月份在其佛州棕榈滩海湖庄园（ Mar-a-Lago ）查获的文件中，至少有一份内容涉及伊朗导弹计划。另外还有涉及中国的高度机密文件，这些文件包含了美国希望对外保密的情报收集方式。《华盛顿邮报》报道发表之后，美国广播公司NBC电视台也援引消息人士报道了相关消息。

FBI特工在海湖庄园搜查了地下室、特朗普的办公室和卧室，并打开了办公室里的一个小型保险箱。特朗普对此大肆抱怨，并称特工们甚至在他妻子梅拉尼娅的衣橱里"到处乱翻"。

FBI在这次的行动中共查获11000多份政府文件和照片，其中至少有100多份部分属于国家最高保密级别的材料。由于特朗普卸任后将相关文件带入私宅，有可能构成违法。美国司法部门认为，特朗普离任总统后，应该将这些文件移交给国家档案馆，而不是带回私宅。专家们担心，放在特朗普庄园涉及机密的文件一旦泄露，可能会使举报人面临风险。

特朗普多次指责FBI的突袭搜查是出于政治动机。他指责现总统拜登所在的民主党滥用司法系统，阻止他可能在2024年再次竞选总统。



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（德新社，法新社等）

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