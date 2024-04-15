媒体：特斯拉将全球裁员逾10%

（德国之声中文网）据路透社报道，科技网站Electrek周一（4月15日）援引一份特斯拉的内部备忘录报道称，该公司将裁员 10%以上。

据称特斯拉要求管理层确定团队中的"关键"成员，并暂停部分股票奖励，同时取消部分员工的年度考核。报道还称，特斯拉上海超级工厂将缩减产量。

彭博社也报道称，特斯拉首席执行官马斯克在写给下属的一份邮件中表示，将在全球裁员10%以上。在彭博社看到的这份备忘录中，马斯克将岗位职责重复和降低成本的需要作为裁员的理由。

马斯克在邮件中说，要"审视公司的每一个方面，以降低成本和提高生产效率"。说到裁员，他写道："这是我最讨厌做的事，但是现在必须要做。"

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多重挑战

据特斯拉的最新年报，截至 2023 年 12 月，这家全球市值最大的汽车制造商在全球拥有140473 名员工。这比2020年时翻了一倍。报道称，此次裁员将影响约15000 名员工。特斯拉没有立即回应媒体询问。

特斯拉今年第一季度汽车交付量下降，这是近四年来的首次下降，也低于市场预期。公司将于 4 月 23 日公布季度财报。

特斯拉还取消了推出一款廉价车的计划，由此放弃了马斯克长期以来的目标之一--为大众生产经济实惠的电动汽车。

经过多年的快速销售增长，特斯拉成为全球市值最高的汽车制造商，但该公司预计2024年的销售将放缓。

由于高利率削弱了消费者对大件商品的购买欲，这家电动汽车制造商迟迟没有推出新款更新其老化的车型。而与此同时，中国的竞争对手正在推出更廉价的车型。

特斯拉在上海的超级工厂

彭博社引述一些分析师认为，特斯拉今年全年的销量可能会萎缩，因为其最新车型Cybertruck的生产缓慢，而且在明年下半年开始生产下一代汽车之前，公司的产品更新将处于停滞状态。

特斯拉最近的一次大规模裁员是在2022年年中，裁减了约 10% 的受薪员工。

（路透社、彭博社）

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