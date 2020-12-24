媒体热衷聊孙杨 霍顿建议“换话题”

（德国之声中文网）目前澳大利亚游泳健将霍顿正在备战今年7月即将在东京举行的夏季奥运会。但还是会有人不断地向霍顿面前问起孙杨。霍顿对美联社记者表示：“总有人问我这个问题，这很烦扰我。老实说，我没有认真考虑过这个问题。我们还没有通过资格赛。现在是要集中精力打造团队，没有精力去想其它这些不相干的东西。”

两年前，霍顿在世界游泳锦标赛颁奖仪式上做出引发质疑的一些行为。直到今天，媒体依旧会问到他当时是不是想奚落对手。

2019年7月21日，在韩国光州举行的世界游泳锦标赛首项赛事男子400米自由泳决赛中，中国选手孙杨以3分42秒44获得冠军。但是在赛后的颁奖仪式上，获得亚军的澳大利亚选手霍顿并未如惯例那样站上冠军奖台，与另外两名获奖者合影。最终孙杨只与铜牌获得者、意大利选手德蒂合影。

在赛后接受意大利一家电视台现场采访时，霍顿对此的解释是："我只是不想和一个有他那种行为的人一起登台。"

孙杨本人在赛后新闻发布会上表示，霍顿可以不尊重他本人，但必须尊重中国。

霍顿与孙杨之间已有夙怨。早在2016年里约奥运会期间，霍顿就将孙杨称作“吃药的骗子”。当时虽然中国泳协就此事向澳大利亚泳协发出了正式的抗议信，不过霍顿并为此做出道歉，而且澳大利亚泳协的一名发言人还通过路透社表示，霍顿"有权表达自己的观点"。这名发言人在致路透社的一封电子邮件中称："霍顿表达了对干净的运动员的支持。"

孙杨是否有资格参加东京奥运会，本月底国际体育仲裁法院（CAS）将做出最终的裁决。去年2月，国际体育仲裁法院针对孙杨做出禁赛8年裁决。这一裁决之后被瑞士联邦法院撤销。瑞士联邦法院支持对国际体育仲裁法院一名仲裁庭成员的中立性所提出的质疑。

孙杨的律师指称仲裁庭主席、意大利前外交部长弗拉蒂尼(Franco Frattini)涉嫌种族歧视。弗拉蒂尼曾在推特上表达了对中国虐待动物案例的鄙视。至少有一条推文含有一个被认为是反华蔑称的词汇。

现在国际体育仲裁法院需要重新审理“世界反兴奋剂机构（WADA）诉孙杨和国际泳联案”。

现在霍顿更关心的是如何确保他能留在澳大利亚国家游泳队，因为上个月他在全国比赛中的成绩差强人意。

在200米自由泳的比赛中，他只排名第35。800米自由泳的比赛中他排名第7。最后还从退出了他最擅长的400米自由泳比赛。

霍顿说他有信心下个月在阿德莱德举行的奥运选拔赛上寻找会自己的巅峰状态。

他说：“我只是想能游多快就游多快。选拔赛是一种充满压力的环境。每个人都想通过选拔赛，然后集中精力备战奥运会。”

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