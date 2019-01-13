媒体：法国要反对 “北溪”或受阻

（德国之声中文网）据媒体报道，在有关"北溪"2线的争议中，法国出人意料地计划站到反对德国的一边。《南德意志报》援引法国政府圈内人士报道，在欧盟定于本周五举行的一次表决中，法国将对这一工程投反对票。该报援引消息人士称："我们不希望增加对俄罗斯的依赖，同时损害波兰、斯洛伐克等欧盟国家的利益。"对此，巴黎和布鲁塞尔尚未做出证实。

这一消息见报后，正在布拉迪斯拉发参加维谢格拉德集团峰会（Visegrad Group）的德国总理默克尔表示，“北溪”2线项目不会让德国陷入对俄罗斯供应天然气的依赖。她在记者会上说，有人说“北溪”2线会导致德国依赖俄罗斯，“我说不会，因为我们同时会让能源供应多样化。”维谢格拉德集团的成员国有捷克、匈牙利、波兰以及斯洛伐克。

媒体根据外交圈透露的消息报道，计划周五欧盟对北溪项目表决前，德国已向多个欧盟国家施压，劝诫它们不要对该项目投否决票，不过，法国似乎没有被说服。

地图：北溪和北溪2号天然气管道线路

根据"北溪"2线的建设计划，该输气管将从今年年底开始，将俄罗斯的天然气经由波罗的海输往德国。波罗的海沿岸国家和波兰将这一线路视为对其安全的危险。乌克兰则担心，将失去其现有的通往欧盟的天然气管线过境国的地位和经济收益。美国也反对修建这条天然气管道。美国驻德国大使格雷内尔（Richard Grenell）以及美国驻丹麦大使桑兹（Carla Sands）和驻欧盟的大使桑德兰（Gordon Sondland）在一篇为德国之声撰写的客座评论中强调了这一点。他们指出，莫斯科有可能向美国的盟国和伙伴施加压力，"任意关闭它们的天然气输气阀门"。

《南德意志报》报道称，法国公开反对的后果是，德法这两个欧盟核心国家间出现争执，可目前恰恰是两国合作对欧盟至关重要之际。法国总统马克龙自上任以来一直强调与德国总理默克尔的密切伙伴关系。报道援引法国政府圈内人士称，巴黎决心已定，只有马克龙亲自出面干预，法国才可能改变立场。

管道工人在海上作业船的甲板上施工

周五的表决将在很大程度上决定"北溪"管道的未来。《南德意志报》称，这次表决实际是对所谓"天然气法规"的一次修订。德国反对新的规定。按照新规，欧盟委员会将对"北溪"2线获得发言权。

布鲁塞尔希望通过修订，将这一严格规定的适用范围扩大到位于欧盟境外的天然气管道。比如按照规定，管线的运营和天然气的供货是严格分开的。而"北溪"2线的供气和管线运营都集中在俄罗斯天然气公司一家手中。据报道，为了避免北溪项目受阻，德国寄希望于法国。如果没有巴黎方面的支持，德国政府在表决中贯彻自己主张将异常艰难。

叶宣/达扬（德新社、法新社）