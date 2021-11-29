媒体：河南打造监控系统 追踪记者、国际学生

（德国之声中文网）路透社报道，中国河南省政府近期一份公开招标文件意外揭露，该省公安厅已委託企业打造一套客制化的监视系统，要用来追踪外国记者、外国留学生及其他「可疑人士」，包含「来自周遭国家的非法滞留妇女」。这份近200页的招标文件未说明追踪记者等特定人士的理由。

这份招标文件于7月29日公布在河南省政府的采购网站上。文件内详述了一个繁複的监视系统规划，预计将运用3000台具备脸部辨识功能的摄像头，并与全国和地方性数据库做连结，来收集并编篡引起河南官方注意的人士之个人档案。

7月29日时，在河南採访当地严重水灾的多间国际媒体的外国记者，在中国社交媒体微博上成为民族主义运动的打击目标——一个微博账户当时就曾要求其160万名追踪者搜寻一名报道洪水的外国记者的下落。

该笔招标案于9月17日由总部设于辽宁渖阳的中国科技公司东软集团（Neusoft）得标。河南省政府与该公司签署了一份人民币500万元（约78.2万美元）的合同，并要求东软在合同签署后两个月内完成系统建设。

路透社无法确认该系统目前是否正在运行，而东软也并未回应其置评请求。路透社指出，周一（11月29日）时已无法在网站上访问该笔招标文件。

对记者做风险分类与监控

美国监控研究公司IPVM审视并确认了该招标文件的内容，IPVM认为，该计划的独特之处在于将记者指定为监控目标，提供公安部门快速定位他们并阻挠其工作的方法。

IPVM运营主管马耶（Donald Maye）向路透社表示：「虽然中国有拘留和惩处记者的记录，但这份文件首次证明了中国打造客制化安全技术来促进国家对记者的打压。」路透社无法找到任何文件来确定记者或外国学生是中国其他地区监控系统的具体目标。

招标文件写道，该系统将由至少2000名官员和警察操作，并把记者分为三类：红色、黄色、绿色，风险依次递减。而在系统要求方面，摄像头必须能够为脸部被口罩或眼镜部分遮挡的人建立相对准确的档案。而当有人需要搜寻特定目标人士时，他们可以在数据库中简单透过上传照片来进行搜索。

招标文件接着解释道，河南有9900万居民，是中国第三大省，而覆盖整个河南的不同公安部队将与该系统平台连接，以便在警报被触发时迅速采取行动。

至于警报如何会被触发？招标文件写道，如果记者在河南登记入住酒店、购买机票或越过省界，就会发出警告。招标文件上要求该系统「必须对可疑人员进行跟踪和控制，进行动态研究分析和风险评估，并根据记者的类别进行处理。」

针对其他群体的不同预警系统的需求，也同样被名列在该招标文件内。举例而言，招标单位要求该系统应能通过手机定位和旅行预订等方法跟踪国际学生的行动，特别是在中国国庆日或政府年度会议等关键日期。

「在敏感日期时，应启动战时预警机制，」招标文件写道。

（路透社）

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