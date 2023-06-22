媒体：武汉病毒所研究人员曾在新冠疫情初期染病

（德国之声中文网）据《华尔街日报》本周三（6月21日）援引前任和现任美国官员报道称，在新冠疫情爆发初期罹患不明疾病的三名武汉病毒研究所研究人员中，有一位科学家曾参与美国政府资助的冠状病毒研究项目。

此前，英国《星期日泰晤士报》（The Sunday Times）6 月 11 日就曾报导，美国国务院调查人员发现，一份此前未公开的美国情报报告显示，2019 年 11 月，从事冠状病毒相关实验的中国研究人员中，有人出现类似新冠病毒的症状，“由于病情严重，以至于他们寻求送医住院治疗”。

上周，美国新闻媒体Public引述多位美国政府官员报导称，染病的是武汉病毒研究所 (WIV) 的 三位科学家胡犇（Ben Hu）、朱燕（Yan Zhu）和于平（Yu Ping，音译），他们在2019年秋季，出现了类似之后被定为新冠肺炎的症状。当时他们正在进行有关蝙蝠体内冠状病毒的研究。

这与《华尔街日报》从政府官员了解到的信息一致。美国官员称这些研究人员的症状“与新冠或一种季节性疾病一致”，不过其所患疾病的性质尚未得到最终确认。

报道还称，胡犇曾与武汉病毒研究所所长石正丽有过密切合作。胡犇大部分研究侧重于修改冠状病毒，使其能与人类细胞结合。他还参与了美国政府资助的冠状病毒研究项目。

高福：不排除任何可能

曾任美国卫生及公众服务部(Health and Human Services Department)高级官员的Robert Kadlec对《华尔街日报》表示，这三名科学家所公布的、跟SARS有关的冠状病毒实验在不适当的低生物安全环境下进行，可能导致了实验室感染。

报道举例称，三人中的于平有一篇论文“以及其他中国科学家发表的科学文章还表明，相当一部分冠状病毒研究是在生物安全二级设施中进行的，这一标准低于世界各地（包括中国）通常用于高风险研究的生物安全三级或生物安全四级实验室”。

新冠疫情爆发三年多以来，该病毒的起源仍然是一个备受争论的话题，早已从一个科学问题衍生成为国际关系和政治议题。科学界由一开始基本支持病毒源于自然界、由动物宿主传播给人类的观点，到目前对“实验室泄漏”假说持开放态度。

病毒起源调查报告发布后争议持续

长期关注此事的美国各个情报部门对这一问题的评估也莫衷一是。中国政府始终否认这种疾病可能起源于武汉病毒所的任何“实验室泄漏说”。按照中国官方的说法，首个新冠病毒确诊病例是一名在2019年12月8日患病的男子。

不过，中国疾病预防控制中心前主任高福（退休后任中国国家自然科学基金委员会副主任）今年5月底接受BBC播客节目采访时说：“你总是可以怀疑任何事情。这是科学。不要排除任何可能性。”

高福还透露，中国政府对武汉病毒研究所进行了某种正式调查，并暗示这或许说明，中国政府对实验室泄漏推论的重视程度比其官方声明所称的要高。

《华尔街日报》报道称，美国情报界正计划根据总统拜登今年3月签署生效的一项法律，推动最快在本周解密更多有关新冠溯源调查的信息。

（综合报道）

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