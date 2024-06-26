媒体：欧盟“微调”对华电动车关税

（德国之声中文网）根据彭博社报道，欧盟委员会在收到相关企业的更多信息后，决定微调对从中国进口的电动车征收的关税。这些关税将在现有10%的基础上进行调整，以进一步平衡市场竞争。

一位不愿意透露姓名的知情人士向彭博社表示：根据调整后的关税方案，上汽集团的关税从38.1%略降至37.6%，吉利汽车的关税从20%降至19.9%，比亚迪的关税则保持不变，仍为17.4%。其他合作但未被抽样调查的中国电动车企业将被征收20.8%的加权平均关税，而不合作的企业将面临额外37.6%的关税。

欧盟委员会已通知相关企业，新的临时关税将于7月4日开始实施，最终的关税决定将在今年11月公布。这些关税旨在应对中国政府及其国家支持的银行对制造商提供的补贴问题。上周，欧中已宣布围绕关税争端启动磋商。

特斯拉要求特殊待遇

2024年6月中旬，欧盟正式宣布拟对中国的电动汽车制造商征收不同比例的惩罚性关税，也依据过去数月欧盟的调查中这些制造商的配合度。最高的情况下，将征收38.1%的惩罚性关税。此外，对所有来自中国的汽车还要征收10%的正常进口关税。所以，各种关税的最高额加在一起是48.1%。如果彭博社的最新消息属实，最高关税额就将为47.6%。

受影响的还包括美国制造商特斯拉。特斯拉在上海生产汽车，向欧洲出口。彭博社报道称，特斯拉公司可能在最终阶段获得单独计算的关税税率，此前该公司请求被单独抽样调查。欧盟的这一决定也显示出对不同企业的灵活处理。

特斯拉在上海生产汽车 也进入了欧洲征税的范围 图像来源: Xiaolu Chu/Getty Images

中国已威胁要采取反制措施，并对猪肉进口展开了针对性的反倾销调查。此外，中国还可能对欧盟的农产品、航空业以及大排量汽车进行打击。北京的这些举措显示出中欧贸易争端的升级。

中国的策略

包括德国在内的汽车制造业大国和其它欧盟成员国正在推动欧盟与中国进行谈判，希望通过协商解决争端。欧盟方面表示，任何解决方案都必须基于世界贸易组织的规则，并解决根本问题。

彭博社曾在之前的相关报道中分析称：中国试图通过对各成员国施加双边压力来分化欧盟。欧盟上月在一份声明中表示，临时关税将以担保形式引入，只有在最终关税确定后才会实际收取。这一安排为企业和市场提供了一定的缓冲期，以适应新的关税环境。

(彭博社)

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