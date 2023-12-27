 媒体：欧盟为资助乌克兰准备B计划 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.12.2023

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媒体：欧盟为资助乌克兰准备B计划

《金融时报》报道，欧盟在为继续援助乌克兰准备后备计划，以绕过匈牙利总理欧尔班的反对。其中包括一项高达200亿欧元的集资计划，该计划是以债务担保的形式，可以让基辅迅速获得资金。

图为2023年12月中旬在布鲁塞尔举行的欧盟峰会。在峰会上，欧盟批准乌克兰可以开始入盟谈判，但匈牙利总理欧尔班否决了对乌克兰的援助议案

图为2023年12月中旬在布鲁塞尔举行的欧盟峰会。在峰会上，欧盟批准乌克兰可以开始入盟谈判，但匈牙利总理欧尔班否决了对乌克兰的援助议案

（德国之声中文网）12月中旬的欧盟峰会上，欧盟领导人未能就拟议中的向乌克兰提供500亿欧元援助资金的方案达成一致，匈牙利总理欧尔班否决了欧盟的该援助议案。此后官员们一直在寻找替代方案，以便在欧盟无法解决分歧的情况下仍能将基辅从迫在眉睫的预算危机中解救出来。

据英国《金融时报》12月26日报道，欧盟目前在为乌克兰准备一项200亿欧元的B计划，该计划可以绕开匈牙利方面的反对。

参与谈判的官员透露，如果欧尔班拒绝在计划于2月1日举行的欧盟峰会上放弃否决权，那么这种由债务资助的模式将成为提供对乌援助的最实用方法。

B计划无需所有欧盟国家达成一致

知情人士对《金融时报》表示，这一计划涉及参与的成员国向欧盟预算提供担保，使欧盟委员会明年能在资本市场上为基辅借到高达200亿欧元的资金。他们补充说，具体条款仍在讨论中，最终数额将根据乌克兰的需求来确定。

准备中的B计划只需要一些信用评级高的主要参加者，无需所有欧盟国家达成一致，可以避开匈牙利方面行使否决权

准备中的B计划只需要一些信用评级高的主要参加者，无需所有欧盟国家达成一致，可以避开匈牙利方面行使否决权

最重要的是，该方案不需要欧盟所有27个成员国提供担保，只需要一些信用评级高的主要参加者。这就无需所有欧盟国家达成一致，可以避开匈牙利方面行使否决权。

《金融时报》报道指出，德国、荷兰等一些国家需要议会批准国家担保，欧盟官员们希望这一过程尽快完成，以便在3月前向乌克兰提供援助。据了解上周G7财长通话情况的官员透露，欧盟已经向乌克兰承诺最迟在3月提供资金。

一位知情人士表示，目前没有“技术问题”阻碍向基辅提供资金，但是“在政治上”比较复杂。

知情人士还表示，如果欧盟领导人在2月1日峰会上同意该计划，就可以向国际货币基金组织提供保证，使其向乌克兰提供约9亿美元的下一笔资金。这可以让基辅避免通过印钞来维持赤字水平，避免通胀飙升的风险。

与最初基于欧盟预算的计划相比，该计划的一个缺点是仅限于贷款，不包括赠款。不过，欧盟成员国仍可决定双边提供赠款。

姊妹城市——德国援乌的重要通道

首选仍然是500亿欧元的一揽子援助方案

《金融时报》提到，还有另外一个正在考虑的后备方案。该方案是将今年使用的资金结构延期，在目前框架下，欧盟向乌克兰提供了180亿欧元、期限在几个月至一年不等的低息贷款。这一方案需要大多数欧盟国家同意就可通过。

不过，欧盟官员们强调，他们的首选方案仍然是批准今年6月首次提出的、但遭到匈牙利反对的一揽子援助计划。因为这是一个四年期的方案，其中还包括用于国防投资和移民等其他重要事项的40亿欧元。

更多阅读：西方对乌克兰援助力度减弱

（金融时报）

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