媒体：梅洛尼告诉李强意大利将退出一带一路

（德国之声中文网）意大利《晚邮报》周日（9月10日）报道，意大利总理梅洛尼向中国总理李强当面表达了意大利退出"一带一路"倡议的计划。

周六，李强与梅洛尼在新德里G20峰会期间举行了场边会谈。意大利是唯一签约参与"一带一路"的西方7国集团成员国家。一段时间以来，意大利政府人士在多重场合间接表示，将退出这一中国主导的倡议。

媒体：李强仍做了最后尝试

周六在会谈后，意大利总理办公室称，两位总理在会谈中确认了双方就重要双边和国际议题"巩固和深化对话的共同意愿"。中国媒体也报道了两人的会面，但没有提及有关"一带一路"的内容。

《晚邮报》报道称，梅洛尼向中国总理"表达了退出这一项目的意愿"，而李强进行了最后的尝试，试图说服意大利方面再做斟酌。梅洛尼则表示，这一决定并非是执行美国的意志。其他意大利报纸也发表了类似的报道。

意大利考虑低调退出一带一路

不过梅洛尼当天晚些时候在新德里的一场新闻发布会上表示，关于"一带一路"的最终决定尚待做出，并强调对意大利来说，"关键是如何保证一种对双方都有利的伙伴关系"。

“战略伙伴”取而代之？

意大利2019年签署了加入"一带一路"的协议。中国的该倡议欲藉由基础建设连接中国与亚洲、欧洲和其他地区，重建古老"丝路"，但批评者认为这是中国扩大地缘政治和经济影响力的工具。不少意大利政治人物担心本国的参与将导致与其他西方大国，特别是美国的矛盾。意大利明年是西方7国集团轮值主席国。

意大利的计划是，以重启意中之间的"战略伙伴关系协议"作为取代"一带一路"的后续机制。前者于2004年首次签署，旨在促进双边经济合作。梅洛尼今年7月接受美国福克斯新闻（Fox News）采访时表示，即使意大利退出"一带一路"，仍有可能与中国维持良好关系。

只要中国有钱 意大利就不担心

目前，西方国家正在试图推出其他的基础设施投资计划，与"一带一路"抗衡。周六，美国国家安全顾问沙利文宣布，美国、欧盟、印度和其他一些伙伴国家计划在中东和南亚地区扩建铁路和港口等基础设施，建设连接欧洲、中东和印度的交通走廊。参与计划的国家还包括沙特、阿联酋、约旦和以色列。

欧盟也早在2021年公布了其名为"全球门户"的基建投资计划，提供3000亿欧元资金用于全球基础设施的建设。

（路透社等）

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