 媒体：柏林考虑参与军事打击阿萨德 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.09.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

媒体：柏林考虑参与军事打击阿萨德

一旦叙利亚总统再次对本国人民使用化学武器，德国联邦国防军有可能进行干预。联邦国防部正在考虑军事干预的可能性。

Syrien Junge mit improvisierter Gasmaske in Idlib (Reuters/K. Ashawi)

在伊德利卜省，一名儿童正在学习使用简易毒气面罩

（德国之声中文网）据德国《图片报》报道，联邦国防部长冯德莱恩（Ursula von der Leyen）正在审核在叙利亚国家领导人阿尔阿萨德再次对其国民使用化学武器的情况下，联邦国防军是否以及如何对叙利亚进行军事干预。据《图片报》报道，联邦国防部打算今后加入美、英、法联盟。但是先决条件是叙利亚政权对其本国居民进行新的毒气攻击。

来自美国的询问

德国国防部进行这一考虑的起因是美国向联邦总理府进行了相关询问。为此国防部召集相关专家对各种选择可能性进行了论证，其中包括派遣侦察机、进行攻击行动后的损失分析乃至参加战斗。报道称，一旦有证据显示阿萨德对本国人民使用了毒气攻击，除了美国、英国和法国之外，德国联邦国防军的旋风战斗机也将参加轰炸诸如弹药库等叙利亚军事基础设施的军事打击行动。

Syrien Idlib Luftangriffe der Regierungskoaliltion (Getty Images/AFP/O.H. Kadour)

叙利亚政府联军近日在伊德利卜省发动空袭

《图片报》援引了联邦国防部和外交部的共同看法，认为叙利亚的状况令人极为担忧："在这段时间里，我们当然要和我们的美国盟友以及欧洲伙伴保持密切联系。我们将在各个层面随时交换有关当前局势的信息，包括可能出现的危机情况以及举行联合行动。"

避免局势升级

德国联邦国防部和外交部表示，参加军事打击行动的目标是"避免当地居民恶劣的处境继续升级。目前冲突各方已导致部分居民的生存状态极为险恶。"尤其是要阻止阿萨德政权再次使用化学武器。

由于叙利亚政权可能在杜马地区使用了毒气，因此美、英、法于今年4月份对该国进行了战争爆发以来最大规模的联合空袭。当时，默克尔总理排除了德国参与联合打击叙利亚的可能。

李京慧/李鱼 (路透社、德新社)

 

DW.COM

特朗普警告阿萨德：勿使用化武

联合国警告，伊德利卜或将成为“21世纪最大人道主义灾难”。叙利亚军队正准备攻占该省。数百万平民性命堪忧。美国希望至少阻止化学武器的使用。 (05.09.2018)  

特朗普警告俄罗斯伊朗：莫插手伊德利卜

叙利亚政府军预计即将向占领伊德利卜省大部分地区的伊斯兰叛军发起进攻。美国总统特朗普因此向阿萨德总统的盟友发出不要动武的呼吁。 (05.09.2018)  

叙利亚再传空袭　数十平民遇难

叙利亚东部这一地区仍处在恐怖分子的控制之下，经受着残暴的统治。对抗恐怖的战争也同样残酷。妇女和孩童一次又一次被夹在战火中。 (13.07.2018)  

相关内容

UN Sicherheitsrat - Chinesischer Außenminister Wang Yi zu Nordkorea

"说叙政府使用化武，是一种可疑的判断" 13.04.2018

在叙利亚政府军是否使用化学武器的问题上，中国低调且一如既往地支持俄罗斯的路线。只要阿萨德政权稳固，北京就暂时没有采取行动的必要。

Syrien Alltag in Raqqa

调查：美国主导联盟军反恐酿大量平民伤亡 05.06.2018

人权组织大赦国际调查指出，美国主导的反IS联盟在叙利亚的空袭行动曾伤及大量无辜百姓。英美军方分别就此发表回应。

Syrien Damaskus Militärschlag

美英法空袭叙利亚 特朗普：“使命完成了” 14.04.2018

作为对叙利亚政府上周被指使用化学武器的回应，美国联合英国和法国对叙利亚军事设施实施“精准打击”。在俄罗斯、德国、中国等国纷纷就此表明态度的同时，特朗普宣布“使命完成了”。

广告

媒体看中国

Gefährliche Schulwege in China Dorf Nongyong (picture alliance/Photoshot/H. Xiaobang)

墙外文摘：港独或自证预言 台商正快速脱中

评论认为，港独是一国两制被扭曲的产物，总有一日会星火燎原。台商可能正加速其撤离中国的脚步，对台湾振兴经济或维护安全或大有裨益。 