媒体：柏林考虑参与军事打击阿萨德

（德国之声中文网）据德国《图片报》报道，联邦国防部长冯德莱恩（Ursula von der Leyen）正在审核在叙利亚国家领导人阿尔阿萨德再次对其国民使用化学武器的情况下，联邦国防军是否以及如何对叙利亚进行军事干预。据《图片报》报道，联邦国防部打算今后加入美、英、法联盟。但是先决条件是叙利亚政权对其本国居民进行新的毒气攻击。

来自美国的询问

德国国防部进行这一考虑的起因是美国向联邦总理府进行了相关询问。为此国防部召集相关专家对各种选择可能性进行了论证，其中包括派遣侦察机、进行攻击行动后的损失分析乃至参加战斗。报道称，一旦有证据显示阿萨德对本国人民使用了毒气攻击，除了美国、英国和法国之外，德国联邦国防军的旋风战斗机也将参加轰炸诸如弹药库等叙利亚军事基础设施的军事打击行动。

叙利亚政府联军近日在伊德利卜省发动空袭

《图片报》援引了联邦国防部和外交部的共同看法，认为叙利亚的状况令人极为担忧："在这段时间里，我们当然要和我们的美国盟友以及欧洲伙伴保持密切联系。我们将在各个层面随时交换有关当前局势的信息，包括可能出现的危机情况以及举行联合行动。"

避免局势升级

德国联邦国防部和外交部表示，参加军事打击行动的目标是"避免当地居民恶劣的处境继续升级。目前冲突各方已导致部分居民的生存状态极为险恶。"尤其是要阻止阿萨德政权再次使用化学武器。

由于叙利亚政权可能在杜马地区使用了毒气，因此美、英、法于今年4月份对该国进行了战争爆发以来最大规模的联合空袭。当时，默克尔总理排除了德国参与联合打击叙利亚的可能。

李京慧/李鱼 (路透社、德新社)