媒体：朝鲜发行债券 向富人筹款

（德国之声中文网）据韩国报道朝鲜新闻的在线媒体“ 每日朝鲜”（Daily NK）消息，朝鲜上月发行了17年来的首次债券，据称希望将债券卖给该国“富有的企业家阶层”。

“每日朝鲜”5月28日的这篇报道引述一名在朝鲜的消息人士称，金正恩的妹妹金与正负责监管该债券项目的收效情况。但消息人士指出，金与正仅负责“监管”，并非债券项目的“执行负责人”。这可能是因为在朝鲜有项目失败则被处死的先例。

不过这名消息人士称，该债券项目仅实现了预期筹集外汇金额的8%。报道并称，只有很少的“金主”（donju）愿意购买该债券。这名消息人士称，甚至有高层官员表示，国家应暂缓一些正在进行的建设项目。

英国《金融时报》6月1日引述了“每日朝鲜”的报道，并称，该债券的目的是筹集外汇来覆盖高达60%的国家预算。但《金融时报》称，并无法独立证实朝鲜此次发行债券的消息。

该报称，如果消息属实，那么，此次债券发行正值朝鲜因防范新冠疫情而关闭边界和国内旅行限制，导致国内商业放缓，并切断与中国1420公里边境沿线的关键贸易联系之际。

朝鲜是第一个在中国宣布新冠病毒人传人后关闭边界的国家。而到目前为止，该国所公布的感染人数为零。据韩联社报道，朝鲜因新冠疫情推迟开学两个月的中小学将于6月初返校复课。

朝中社发布金正恩5月2日出席一家化肥厂竣工典礼的照片

粮食缺口与经济困难

据联合国网站新闻，5月15日，联合国人权高专办驻首尔代表鲍尔森（Signe Poulsen）表示，对新冠病毒的应对加剧了对朝鲜许多人已经极其困难的局势，因为对国内和跨境行动的限制增加了。

她说，在疫情暴发前，朝鲜普通民众已经在为生存而挣扎，约40%的人粮食处于无保障状态，同时面临其他经济困难。由于贸易受到严重限制，关闭与中国的边境导致局势进一步恶化。

鲍尔森还表示，另一个重大挑战是疫情给试图逃离朝鲜的民众造成的局面，其中大多数是准备跨越边境逃往中国的朝鲜女性。随着边界的关闭，并有可能感染新冠病毒，离开朝鲜几乎是一件不可能的事。

据韩联社5月19日报道，韩国统一部官员预测，朝鲜今年粮食缺口约为86万吨左右。这名官员称，朝鲜1月底封锁国境防疫， 此举定会对其粮食进口造成一定影响。

韩联社5月15日引述朝鲜《劳动新闻》，后者在报道中强调要“力保平壤综合医院建材生产供应”。韩联社分析称，朝媒反复强调建材，从侧面反映出该国建材供应可能面临较大困难。5月12日，《劳动新闻》还发表社论，称要“经济自立”，通过“国产化”自力更生发展经济。社论提到该国“日前竣工的顺天磷肥厂”。金正恩5月2日曾出席该厂竣工典礼。

《金融时报》报道指，尽管经济下滑，平壤仍继续将巨大财政资源分配给军队。5月24日，金正恩主持军委会，提出“强化国家慑止核战争能力”和在高度戒备状态下，运营战略武装的新方针。