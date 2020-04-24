 媒体：朝鲜发行债券 向富人筹款 | 经济纵横 | DW | 01.06.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

媒体：朝鲜发行债券 向富人筹款

韩国“每日新闻”网站引述消息人士称，朝鲜发行了17年来的首次债券，希望从该国富有阶层筹款。有分析认为，朝鲜1月底关闭国境并限制国内旅行，导致国内商业放缓，与中国边境沿线的贸易切断。 

Nordkorea Kim Jong-un (picture-alliance/Yonhap)

（德国之声中文网）据韩国报道朝鲜新闻的在线媒体“ 每日朝鲜”（Daily NK）消息，朝鲜上月发行了17年来的首次债券，据称希望将债券卖给该国“富有的企业家阶层”。

“每日朝鲜”5月28日的这篇报道引述一名在朝鲜的消息人士称，金正恩的妹妹金与正负责监管该债券项目的收效情况。但消息人士指出，金与正仅负责“监管”，并非债券项目的“执行负责人”。这可能是因为在朝鲜有项目失败则被处死的先例。

不过这名消息人士称，该债券项目仅实现了预期筹集外汇金额的8%。报道并称，只有很少的“金主”（donju）愿意购买该债券。这名消息人士称，甚至有高层官员表示，国家应暂缓一些正在进行的建设项目。

英国《金融时报》6月1日引述了“每日朝鲜”的报道，并称，该债券的目的是筹集外汇来覆盖高达60%的国家预算。但《金融时报》称，并无法独立证实朝鲜此次发行债券的消息。

该报称，如果消息属实，那么，此次债券发行正值朝鲜因防范新冠疫情而关闭边界和国内旅行限制，导致国内商业放缓，并切断与中国1420公里边境沿线的关键贸易联系之际。

朝鲜是第一个在中国宣布新冠病毒人传人后关闭边界的国家。而到目前为止，该国所公布的感染人数为零。据韩联社报道，朝鲜因新冠疫情推迟开学两个月的中小学将于6月初返校复课。

Nordkorea Kim Jong-un, Eröffnung einer Düngemittelfabrik (Reuters/KCNA)

朝中社发布金正恩5月2日出席一家化肥厂竣工典礼的照片

粮食缺口与经济困难

据联合国网站新闻，5月15日，联合国人权高专办驻首尔代表鲍尔森（Signe Poulsen）表示，对新冠病毒的应对加剧了对朝鲜许多人已经极其困难的局势，因为对国内和跨境行动的限制增加了。

她说，在疫情暴发前，朝鲜普通民众已经在为生存而挣扎，约40%的人粮食处于无保障状态，同时面临其他经济困难。由于贸易受到严重限制，关闭与中国的边境导致局势进一步恶化。

鲍尔森还表示，另一个重大挑战是疫情给试图逃离朝鲜的民众造成的局面，其中大多数是准备跨越边境逃往中国的朝鲜女性。随着边界的关闭，并有可能感染新冠病毒，离开朝鲜几乎是一件不可能的事。

据韩联社5月19日报道，韩国统一部官员预测，朝鲜今年粮食缺口约为86万吨左右。这名官员称，朝鲜1月底封锁国境防疫， 此举定会对其粮食进口造成一定影响。

韩联社5月15日引述朝鲜《劳动新闻》，后者在报道中强调要“力保平壤综合医院建材生产供应”。韩联社分析称，朝媒反复强调建材，从侧面反映出该国建材供应可能面临较大困难。5月12日，《劳动新闻》还发表社论，称要“经济自立”，通过“国产化”自力更生发展经济。社论提到该国“日前竣工的顺天磷肥厂”。金正恩5月2日曾出席该厂竣工典礼。

《金融时报》报道指，尽管经济下滑，平壤仍继续将巨大财政资源分配给军队。5月24日，金正恩主持军委会，提出“强化国家慑止核战争能力”和在高度戒备状态下，运营战略武装的新方针。

DW.COM

朝鲜通报零确诊 疫情欲盖弥彰？

新冠疫情全球肆虐之际，朝鲜却通报零确诊，甚至连番试射导弹。朝鲜的情况真的有表面上看起来这么无恙吗? (08.04.2020)  

疫情当前 国际援助物资难进朝鲜

如果新冠疫情在朝鲜爆发，朝鲜脆弱的医疗体系恐不堪一击。国际救援组织已经获得联合国许可，将医疗物资运往仍在禁运制裁之下的朝鲜。然而由于该国采取严格的边检措施，相关物资恐遭滞留。 (20.03.2020)  

相关内容

Symbolbild Hungernot Afrika

世界粮食计划署："圣经级大饥荒"将至 24.04.2020

联合国世界粮食计划署（WFP）本周警告，新冠疫情会引致大规模的粮食危机，令遭受严重饥饿的人数增至2.65亿。病毒肆虐全球，多国农业生产活动受阻，运输交通不便，欧洲出现农业劳工荒; 同时多国对农产品实施出口限制，粮食价格被推高。

Russland Wladiwostok - Kim Jong Un auf Staatsbesuch in Russland

台官方称金正恩病了 蓬佩奥：还没看到他 30.04.2020

朝鲜领导人金正恩神隐至今超过2周，其健康状况引起揣测。各国媒体和官方多次发放消息，但信息互相矛盾，坊间流言满天飞。金正恩到底是生还是死？

Korea | Eisenbahn zwischen Süd- und Nordkorea

峰会前的橄榄枝? 美拟鬆绑人道组织限制 11.01.2019

朝鲜核问题胶着的主要因素之一，是美朝对是否维持制裁的意见分歧。 在「金习会」的场外，美国同时向一众人道组织释出正面讯号。

广告

历史一刻：SpaceX首次载人上太空

5月31日，SpaceX商用火箭猎鹰9号搭载美国太空总署的“载人龙”飞船升空。飞行19小时后，成功与国际太空站对接。此次任务成功，象征美国有望回到自主运载太空人的世代。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  