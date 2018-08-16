 媒体：朝鲜下月国庆  习近平将现身庆典活动 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.08.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

媒体：朝鲜下月国庆  习近平将现身庆典活动

新加坡英文报纸《海峡时报》报道，习近平将应金正恩邀请，在下个月参加朝鲜国庆庆典。这将是习近平在2012年上台后首次访问朝鲜。

Chinese President Xi Jinping shakes hands with North Korean leader Kim Jong Un in Beijing (Reuters/KCNA)

资料图片：习近平今年6月在北京与金正恩会面

DW.COM

金正恩与习近平见面三次到底聊了什么一直是个谜。周日，日本媒体《读卖新闻》做出报道，透过两国匿名人士的转述，揭露双方的诉求与态度。 (02.07.2018)

金正恩三个月内何以三次访问中国？中朝关系将如何发展？朝鲜弃核是否动真格？中国吉林大学的朝鲜问题专家王生教授对德国之声谈了他的看法。 (20.06.2018)

位于中国的一家旅行社称，在下月举行高规格国庆活动前，朝鲜已暂停向外国人发放旅游签证。 (14.08.2018)

（德国之声中文网）若习近平9月前往朝鲜参加该国国庆活动，这也是2005年胡锦涛担任中国国家主席期间访问朝鲜后，首次有中国最高领导人访朝。

《海峡时报》(The Straits Times)并没有透露消息来源。中国外交部没有立即回应路透社的置评请求。

朝鲜的庆祝活动定于9月9日举行。在今年的元旦致辞中，金正恩表示，朝鲜人民将以盛大喜庆的活动来迎接共和国建国70周年。

本周初，受西方游客欢迎的高丽旅行社（Koryo Tours）在其网站上指出，该旅行社8月13日被平壤伙伴告知，他们获得上级指示，所有目前正在进行的旅游签证申请都被冻结。法新社报道，通知说，对方没有提供冻结理由，但表示在9月9日国庆之前将停止发放旅游签证。中国国家主席习近平预计也在首邀嘉宾名单上。朝鲜官员曾向韩国记者透露，已邀请习近平参加朝鲜国庆。

韩联社近日也报道指出，有多家朝鲜地接旅行社通知中方合作伙伴，近期内不再接待任何旅行团。原因是，朝鲜的所有酒店将在8月11日起的20多天里进行装修施工。朝鲜曾在举办重要活动期间以各种理由限制外国游客入境，有分析人士认为，这次的装修理由可能另有原因，如接待重要的大人物。

观看视频 02:01
直播
02:01 分钟

抽烟、看戏 在中国的金正恩

该通讯社早些时候曾报道，有朝鲜官员向韩国记者透露，平壤已向北京发出邀请函，邀请习近平9月9日访问朝鲜。

《海峡时报》指出，习近平访朝的计划不排除可能在最后一刻出现变化。

中国是平壤最重要的贸易伙伴。金正恩今年已经三次到访中国。他与习近平就加强合作进行了商谈。

美国加强对朝鲜制裁，旨在迫使平壤放弃核计划。本周，美国对中国公司实施制裁，因其向朝方出售烟酒，违反了美国的制裁政策。

 

文木 / 任琛 （路透社，韩联社，《海峡时报》等）

 

相关音频视频

抽烟、看戏 在中国的金正恩  

相关内容

Nordkorea Frau mit Handy

国庆将至 朝鲜暂停发放旅游签证 14.08.2018

位于中国的一家旅行社称，在下月举行高规格国庆活动前，朝鲜已暂停向外国人发放旅游签证。

Singapur Sentosa USA-Nordkorea Gipfel 1. Händedruck

规避美国对朝制裁 俄中公司列黑名单 16.08.2018

中国与俄罗斯两国公司不顾美国制裁继续跟朝鲜做生意。背后是有国家撑腰还是其他原因？

Nord Korea - Kim Jong-Un besucht Fabrik

撇美方施压去核 金正恩「微服出巡」 09.08.2018

朝鲜会不会真的去核？美国表示，去核不是一蹴可几，但不达目的绝不放弃，会继续制裁朝鲜。

媒体看中国

Deutschland Maschinenbauer Leifeld aus Ahlen (LEIFELD)

德语媒体：机遇与挑战

越发强大的中国，其企业也在国际市场上越发强势。欧洲政治、经济界如何应对这一机遇与挑战？面对重压的土耳其，能否和也困扰于贸易纠纷的中国走到一起？周五的德语报刊，关注了这些话题。 