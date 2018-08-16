媒体：朝鲜下月国庆  习近平将现身庆典活动

（德国之声中文网）若习近平9月前往朝鲜参加该国国庆活动，这也是2005年胡锦涛担任中国国家主席期间访问朝鲜后，首次有中国最高领导人访朝。

《海峡时报》(The Straits Times)并没有透露消息来源。中国外交部没有立即回应路透社的置评请求。

朝鲜的庆祝活动定于9月9日举行。在今年的元旦致辞中，金正恩表示，朝鲜人民将以盛大喜庆的活动来迎接共和国建国70周年。

本周初，受西方游客欢迎的高丽旅行社（Koryo Tours）在其网站上指出，该旅行社8月13日被平壤伙伴告知，他们获得上级指示，所有目前正在进行的旅游签证申请都被冻结。法新社报道，通知说，对方没有提供冻结理由，但表示在9月9日国庆之前将停止发放旅游签证。中国国家主席习近平预计也在首邀嘉宾名单上。朝鲜官员曾向韩国记者透露，已邀请习近平参加朝鲜国庆。

韩联社近日也报道指出，有多家朝鲜地接旅行社通知中方合作伙伴，近期内不再接待任何旅行团。原因是，朝鲜的所有酒店将在8月11日起的20多天里进行装修施工。朝鲜曾在举办重要活动期间以各种理由限制外国游客入境，有分析人士认为，这次的装修理由可能另有原因，如接待重要的大人物。

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该通讯社早些时候曾报道，有朝鲜官员向韩国记者透露，平壤已向北京发出邀请函，邀请习近平9月9日访问朝鲜。

《海峡时报》指出，习近平访朝的计划不排除可能在最后一刻出现变化。

中国是平壤最重要的贸易伙伴。金正恩今年已经三次到访中国。他与习近平就加强合作进行了商谈。

美国加强对朝鲜制裁，旨在迫使平壤放弃核计划。本周，美国对中国公司实施制裁，因其向朝方出售烟酒，违反了美国的制裁政策。

文木 / 任琛 （路透社，韩联社，《海峡时报》等）