 媒体：拜耳与草甘膦案多数美国原告达成谅解 | 科技环境 | DW | 25.05.2020

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科技环境

媒体：拜耳与草甘膦案多数美国原告达成谅解

据媒体报道，围绕除草剂草甘膦诉讼案，德国化学康采恩拜耳同美国大部分原告达成一项谅解方案。

  • Ben and Jerry's Ice Cream (Imago/Newscast)

    好吃啊，好吃，草甘膦！

    冰激淋

    据卫生研究机构的一份报告，在法、德、荷、英生产的Ben & Jerry's冰激淋里发现有草甘膦。这种除草剂被用于燕麦和小麦等谷物的种植—作为添加物被用于这一联合利华所有的名牌产品里。美国有机消费协会指出，检测出的含量有可能构成健康风险。

  • Field of grain in Brandenburg, Germany (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    好吃啊，好吃，草甘膦！

    谷物

    喷洒在小麦、大麦或黑麦地里用于除草的草甘膦，有可能进入面包、十字包、饼干、糕点或其它烘烤食品。这种除草剂也进入了您所享用的Ben & Jerry's曲奇冰激淋。

  • Bowl of cornflakes (Fotolia/manla)

    好吃啊，好吃，草甘膦！

    早餐麦片

    吃脆玉米片和什锦麦片吧。是的，它们也来自田地，也喷有“农达”（Roundup）一类以草甘膦为基础的除草剂。一个环境保护小组2018年 发表一份取名为《带农达除草剂的早餐？》的报告，指出，在测试的45种食品中有两种燕麦食品有草甘膦痕迹，有31种食品的含量超标，危及儿童安全。

  • Mosel Fluß Tal Weinberg (Fotolia/Jörg Hackemann)

    好吃啊，好吃，草甘膦！

    我们的水里也有草甘膦。水里？是呀，就在那里！如果农田里使用了这种除草剂，下雨后，草甘膦会渗入地下水、河流和湖泊。这样，它不仅会来到我们食物里，也会进入饮料中……

  • Barman poring beer from beer tap (picture alliance/Bildagentur-online)

    好吃啊，好吃，草甘膦！

    啤酒

    ……比如，世上最普遍的饮料—啤酒。若干研究结果显示，在谷类和水制成的饮料里呈现出少量草甘膦，—虽说，啤酒的最大危险还是在于其内含的酒精。

  • Deutschland BdT Honig von Bienenvölkern am Reichstag (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    好吃啊，好吃，草甘膦！

    蜂蜜

    谁若相信蜂蜜是有机食品，没有草甘膦污染，食用它绝无问题，那他在看到这个名单的末尾时，可能会不开心的。吸引了蜜蜂的花卉，若是长在喷洒了草甘膦的田地附近，也会受到污染，并因此会把你甜蜜的希望转变成一种不期然的痛苦。


  • Ben and Jerry's Ice Cream (Imago/Newscast)

    好吃啊，好吃，草甘膦！

    冰激淋

    据卫生研究机构的一份报告，在法、德、荷、英生产的Ben & Jerry's冰激淋里发现有草甘膦。这种除草剂被用于燕麦和小麦等谷物的种植—作为添加物被用于这一联合利华所有的名牌产品里。美国有机消费协会指出，检测出的含量有可能构成健康风险。

  • Field of grain in Brandenburg, Germany (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    好吃啊，好吃，草甘膦！

    谷物

    喷洒在小麦、大麦或黑麦地里用于除草的草甘膦，有可能进入面包、十字包、饼干、糕点或其它烘烤食品。这种除草剂也进入了您所享用的Ben & Jerry's曲奇冰激淋。

  • Bowl of cornflakes (Fotolia/manla)

    好吃啊，好吃，草甘膦！

    早餐麦片

    吃脆玉米片和什锦麦片吧。是的，它们也来自田地，也喷有“农达”（Roundup）一类以草甘膦为基础的除草剂。一个环境保护小组2018年 发表一份取名为《带农达除草剂的早餐？》的报告，指出，在测试的45种食品中有两种燕麦食品有草甘膦痕迹，有31种食品的含量超标，危及儿童安全。

  • Mosel Fluß Tal Weinberg (Fotolia/Jörg Hackemann)

    好吃啊，好吃，草甘膦！

    我们的水里也有草甘膦。水里？是呀，就在那里！如果农田里使用了这种除草剂，下雨后，草甘膦会渗入地下水、河流和湖泊。这样，它不仅会来到我们食物里，也会进入饮料中……

  • Barman poring beer from beer tap (picture alliance/Bildagentur-online)

    好吃啊，好吃，草甘膦！

    啤酒

    ……比如，世上最普遍的饮料—啤酒。若干研究结果显示，在谷类和水制成的饮料里呈现出少量草甘膦，—虽说，啤酒的最大危险还是在于其内含的酒精。

  • Deutschland BdT Honig von Bienenvölkern am Reichstag (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    好吃啊，好吃，草甘膦！

    蜂蜜

    谁若相信蜂蜜是有机食品，没有草甘膦污染，食用它绝无问题，那他在看到这个名单的末尾时，可能会不开心的。吸引了蜜蜂的花卉，若是长在喷洒了草甘膦的田地附近，也会受到污染，并因此会把你甜蜜的希望转变成一种不期然的痛苦。


DW.COM

除草剂草甘膦致癌吗？德国农业化工及制药巨头拜耳在美国的除草剂官司中再次败诉，被判为其子公司孟山都支付天价罚金。 (14.05.2019)

因其生产的含草甘膦除草剂致癌，美国农化巨擘蒙山都（Monsanto）被罚巨款。对德国拜耳集团的这家子公司，这是一大打击。此判决将导致重大后果。 (11.08.2018)

人们原本普遍认为，说起啤酒，德国一定首屈一指。但德国一家环保科研机构在最新一轮针对德国畅销啤酒的检查中发现了超出饮用水标准的除草剂农药残余。被检验的酒商在第一时间予以反驳，称相关指责实属“荒谬”。 (25.02.2016)

（德国之声中文网）彭博社周一（5月25日）援引知情人士报道说，涉及草甘膦诉讼案，拜尔与多数美国原告达成谅解。 根据该报道，总部位于德国勒沃库森（Leverkusen）的这家药品/农化康采恩与估计5万到8.5万原告达成了一项口头和解方案，若干律师尚未同意接受该和解方案。报道称，赔偿金数额将依个案从数千美元到数百万美元不等。报道指出，所达成的协议尚未签字，并还需监事会批准，预期拜尔会于下月正式宣布。

消息传出，拜耳股票在法兰克福股市开盘即升5%。

因除草剂草甘膦被怀疑有可能致癌，拜耳在美国受到5.25万名原告正式起诉。该公司一名发言人表示，在调解谈判中，拜尔获得进展。他强调，相关程序将继续闭门进行，因此，公司方面不会就结果或达成谅解的日期作猜测。他强调，拜耳只会考虑接受一种解决方案，即：它在经济上有意义，并能结束未来的法律争议。

Deutschland l Bayer Hauptversammlung in Bonn - CEO Werner Baumann (picture alliance/AP Photo/M. Meissner)

图文：在2019年的股东大会上，股东们拒绝为董事长鲍曼（Werner Baumann）开脱责任

 

股值暴跌

数月来，美国名律师范伯格（Ken Feinberg）孜孜于在拜耳和美国原告之间达成庭外和解。分析家估计，该项和解有可能让拜耳最终支付80到120亿美元。起诉潮因拜耳630亿美元的收购美国草柑膦研制商孟山都（Monsanto）行动而引爆。拜耳董事会主席鲍曼预期，美国国内的首轮上诉程序将于今年８月获判。

股东代表们猛烈抨击孟山都收购行为，理由是，股值下跌。在2019年4月举行的股东大会上，多数代表因此拒绝为鲍曼董事长和董事会开脱。这在德国当代经济史上是破天荒之举。不过，当时，拜耳监事会一致支持董事会。

凝炼／乐然（德新社、路透社）

 

DW.COM

好吃啊，好吃，草甘膦！

现在，冰激淋里头也有它了：在我们的日常消费品里面也一再发现有这一引起争议的除草剂。含量或许不多，但已足以让人忧虑。 (18.08.2018)  

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买了一家孟山都，缠上一万件赔偿案 21.03.2019

德国拜耳公司周三股值跳水10%以上，原因是美国一家法院的陪审团认定，拜耳子公司孟山都的除草剂是一名男子罹患癌症的主要原因。而事实上，绝大部分科学验证都无法支持以上说法。

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