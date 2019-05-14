媒体：拜耳与草甘膦案多数美国原告达成谅解

（德国之声中文网）彭博社周一（5月25日）援引知情人士报道说，涉及草甘膦诉讼案，拜尔与多数美国原告达成谅解。 根据该报道，总部位于德国勒沃库森（Leverkusen）的这家药品/农化康采恩与估计5万到8.5万原告达成了一项口头和解方案，若干律师尚未同意接受该和解方案。报道称，赔偿金数额将依个案从数千美元到数百万美元不等。报道指出，所达成的协议尚未签字，并还需监事会批准，预期拜尔会于下月正式宣布。

消息传出，拜耳股票在法兰克福股市开盘即升5%。

因除草剂草甘膦被怀疑有可能致癌，拜耳在美国受到5.25万名原告正式起诉。该公司一名发言人表示，在调解谈判中，拜尔获得进展。他强调，相关程序将继续闭门进行，因此，公司方面不会就结果或达成谅解的日期作猜测。他强调，拜耳只会考虑接受一种解决方案，即：它在经济上有意义，并能结束未来的法律争议。

股值暴跌

数月来，美国名律师范伯格（Ken Feinberg）孜孜于在拜耳和美国原告之间达成庭外和解。分析家估计，该项和解有可能让拜耳最终支付80到120亿美元。起诉潮因拜耳630亿美元的收购美国草柑膦研制商孟山都（Monsanto）行动而引爆。拜耳董事会主席鲍曼预期，美国国内的首轮上诉程序将于今年８月获判。

股东代表们猛烈抨击孟山都收购行为，理由是，股值下跌。在2019年4月举行的股东大会上，多数代表因此拒绝为鲍曼董事长和董事会开脱。这在德国当代经济史上是破天荒之举。不过，当时，拜耳监事会一致支持董事会。

凝炼／乐然（德新社、路透社）