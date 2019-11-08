媒体：抵制“左倾” 布隆伯格有意参与民主党总统初选

（德国之声中文网）据美国媒体报道，前纽约市市长布隆伯格（Michael Bloomberg）准备竞选美国民主党总统候选人。包括《纽约时报》在内的几家媒体表示，这位77岁的政治家将在本周至少在一个联邦州提交竞选资料。

布隆伯格在2001年至2013年期间曾担任纽约市长。今年3月这位亿万富翁还表示，不会参加2020年的美国总统竞选。但是据媒体援引他的一位顾问的话说，布隆伯格现在拟争取入主白宫，不过尚未做出最后决定。

与金融界关系密切

据报道，布隆伯格派遣工作人员前往阿拉巴马州，在本周五（11月8日）的最后限期之前收集签名，这对联邦州的初选十分必要。此举是布隆伯格发出的准备参加总统竞选打败特朗普的第一个明确信号。

布隆伯格是美国最富有的人之一。他曾是共和党人，后又转入民主党，又以无党派人士身份当选纽约市长。他被认为是一位温和派政治家，与金融界关系密切。他认为总统候选人桑德斯（Bernie Sanders）和沃伦（Elizabeth Warren）宣布的措施太左，他从不隐瞒自己的这一看法。《纽约邮报》援引布隆伯格亲信的话说："他认为拜登力量太弱，桑德斯和沃伦也不会获胜。"不过现在就已经有17名男女政界人士申请民主党总统候选人资格。

李京慧/凝炼 (德新社、美联社)