 媒体披露希腊非法遣返难民 欧盟敦促彻查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.06.2022

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时政风云

媒体披露希腊非法遣返难民 欧盟敦促彻查

据多家媒体调查结果，希腊警察曾强迫难民成为违法遣返行动的帮手。欧盟委员会明确要求澄清。

Europäische Flüchtlingspolitik | Grenze zwischen Griechenland und Türkei

希腊与土耳其边界阻挡移民的高墙

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媒体曝光的视频揭露难民在边境地区受到暴力驱赶，克罗地亚和希腊这两个欧盟国家的安全力量成为批评的焦点。欧盟委员会宣布彻底调查。

计划不变：德国暂时将接收被焚毁的希腊莫里亚（Moria）难民营里无成年人陪伴的儿童。联邦内政部长称，接受数量最多可达150人。不过，要求接收更多难民的压力在增加。

德国和其它欧盟成员国尚未向意大利表态，愿意接收在地中海的意大利兰佩杜萨岛上滞留的移民。

（德国之声)：在媒体报道了有关非法遣返难民事件后，希腊有关当局面临压力。欧盟委员会发言人希佩尔（Anitta Hipper）本周二（6月28日）在布鲁塞尔敦促对发生在希腊边界的相关事件实施调查。

她同时表示，目前暂无更多要求。她称，“目前，我们尚未称其是违法行为。” 此前，多家媒体报道说，希腊警察显然将一些难民充作帮手，参与俗称的在欧盟外部边界的"逐回"（Pushbacks，即将已经跨过边境进入欧盟领土的难民强行驱逐出境 ）行动。  

德国绿党籍外长贝尔博克（ Annalena Baerbock ）推文表示，必须彻底调查相关事件和有关指控。她指出，相关指控不仅涉及希腊政府，也涉及西班牙和摩洛哥。上周末，在毗邻摩洛哥的地中海西班牙飞地梅利亚（ Melilla ），有20多人死于暴力。贝尔博克写道：“灾难警示我们，欧盟在庇护和移民政策方面仍有漫长的路要走。”

周二发表的联合调查报道的参与媒体中包括德国电视一台（ ARD ）、新闻周刊《明镜》（Spiegel ）、《世界报》（Die Welt）、荷兰非盈利传媒《灯塔报告》（ Lighthouse Reports ）、以及英国《 卫报 》。

观看视频 02:18

希臘邊境 “非法”難民遭“非法”阻擋？

一联合记者团队首次得以在长达数月调查中成功采访到参与了“逐回”行动的6名男子。调查报道列出了难民们提供的证据，确证他们在希腊被非法驱回，并列出通过照片、卫星图像，以及希腊官方文件证实的信息。  

根据被访人的相互独立的陈述， 他们被强迫参与将其他难民强行遣送回土耳其行动，作为回报，警方承诺向他们提供居留证。

根据该调查报道，亦有3名警察证实曾迫使难民参与行动。 直到星期二，希腊内政部和警方均未回应相关询问。  

德国联邦议院绿党籍副议长戈林-埃卡特 (Katrin Göring-Eckardt ）认为，鉴于这一调查报道，欧盟应考虑制裁希腊。她对德国丰克传媒集团报刊表示，滥用处境艰难的难民作为非法帮手，参与非法遣返行动，极不道德，违反法治。她称，欧盟不能对希腊的野蛮行为视而不见，“对希腊，需要有一个独立的调查，也必须讨论可能的制裁。”

根据欧洲法律，希腊有义务对抵达本国边境的寻求庇护者提供申请可能，履行相关程序。不过，和若干其它欧盟成员国一样，雅典政府多年来一直系统性藐视这一规定。

 

 （福音教通讯社）

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