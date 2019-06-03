媒体报谷歌求“续供”华为 孟晚舟寻终止引渡

（德国之声中文网）今年5月，谷歌宣布中断与华为的业务合作，停止给予华为其安卓系统的授权。然而如今，谷歌似乎开始改变主意。

"断供"华为发生在这家中国企业被美国商务部列入"黑名单"的背景下，这意味着谷歌这样的美企需要特别许可，才可以向华为出售、转让技术。

不过，美国政府很快略微"松绑"，宣布推迟90天（截至8月中旬）实施华为禁令，以便让华为及其合作伙伴有时间来维护支持当前全面运营的网络和设备，包括软件更新和补丁。不过，这只适用于2019年5月16日或者在这之前签订的具有法律约束力的合同和协议，而并不适用于华为的新产品。

在这一背景下，华为宣布将最晚明年推出自研系统。这引发了谷歌担忧。

据《金融时报》周五（6月7日）报道，谷歌警告特朗普政府，实施华为禁令，反而会威胁美国自身的国家安全。3名消息人士称，谷歌高管正在试图说服美国官员获得禁令豁免，让谷歌可以继续在无需许可证的情况下向华为供货。

报道称，谷歌担心，如果无法升级其在华为手机上的安卓系统，会导致迫使华为改造一个自己版本的安卓（分叉版），而这种分叉版会更容易受黑客攻击。报道援引一名消息人士称，"谷歌的论点是，如果阻止其与华为的业务往来，那么就存在这种风险，出现两种安卓系统--原版和分叉版。分叉版可能会比原版出现更多漏洞，这就让华为手机用户更容易受到黑客攻击，尤其是来自中国的黑客攻击"。

华为是目前全球第二大的智能手机供应商。其用户遍布全球，美国也有很多。

谷歌向《金融时报》表示："我们的关注点是保护现有的全球百万使用华为手机的谷歌用户"。

孟晚舟案将于2020年1月20日开始进行引渡聆讯

华为就孟晚舟事件发声明

除了谷歌有意"续供"华为的消息外，另一条有关这家中国科技巨头的消息也在周五受到媒体关注：华为方面就其财务长孟晚舟案件发布声明，称美国对孟的指控在加拿大法律下并不构成犯罪，引渡申请不符合加拿大《引渡法》的核心原则；加拿大的执法存在"严重程序滥用"；美国政府提交的证据材料不充分；此案是政治和经济因素驱动，不是出于法治考虑，孟晚舟将提请法庭以程序滥用为由终止引渡程序。

中国媒体纷纷转发了华为媒体事务副总裁BenjaminHowes发布的这条声明。声明还表示，"孟女士的律师将于2020年1月份提交动议，反驳美方基于欺诈罪引渡孟女士的申请"。

据新加坡《联合早报》报道，孟晚舟案件将于2020年1月20日开始进行引渡聆讯。报道称，案件预计明年10月至11月审结。