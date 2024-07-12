媒体报中国在塔吉克斯坦建设秘密军事基地 北京否认

英国《每日电讯报》报道称，北京在塔吉克斯坦建设一个秘密军事基地已近10年。中国外交部发言人称，中方在中亚没有任何军事基地。

（德国之声中文网）英国《每日电讯报》7月10日报道称，卫星图片显示，中国正在塔吉克斯坦建设一个秘密军事基地，以应对塔利班统治下的阿富汗构成的安全威胁。

报道称，北京在世界这一最偏远角落之一的建设已经近10年。中塔2016年签署一份安全协议。

报道称，该设施位于13000英尺的高山上，有瞭望塔和两国驻军。中塔如今也定期举行联合军演，中国国家媒体报道了相关消息。

《每日电讯报》称，两国政府均公开否认该基地的存在。但图片显示，建设稳步进行，包括通往基地的道路。

报道还写道，北京希望加强在这一地区的存在，以便控制新疆的维吾尔穆斯林，确保从该地区向中亚和欧洲扩张的经济计划。

中国外交部发言人林剑7月12日在例行记者会上表示，中方一贯奉行独立自主的和平外交政策，在中亚没有任何军事基地。

关于中国在塔吉克斯坦建设军事基地，过去几年里多次有媒体报道此事。北京则予以否认。

（综合报道）

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