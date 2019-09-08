媒体：所罗门政府讨论与台湾断交

（德国之声中文网）据台湾中央社9月13日报道，所罗门总理苏嘉瓦瑞今天将召开内阁会议，讨论是否与台湾断交，转向与中国建交，会议将讨论跨党派小组报告。报告建议总理，在9月中前与中国建交，赶在中国庆祝10月1日建国70週年前。

中央社称取得这份全文约2万字的跨党派小组报告。报告建议，所罗门政府在9月中前与中国建交，与中国关係正常化，终止与中华民国的关係，以符合「一个中国政策／原则」，中国与索罗门互设大使馆，增进双边关係。

报道称，对于是否转向与中国建交，索国先前向台湾释出的消息是，总理将参考4份报告，包括跨党派小组报告、国会外交委员会报告、外交部及总理府的报告后，再做决定。

中央社13日稍晚报道说，有消息称， 8月前往北京的一个所罗门群岛小组已与中国外交部长王毅商定5亿美元金援，允诺在10月1日前尽快完成建交程序。中国也将比照台湾援助做法，组成医疗支援团、农技团赴所。

台湾外交部发言人就此向中央社表示：中国的承诺华而不实，最后极可能只满足少数不肖政客的私人利益，却造成主权流失或债留后代，"有识人士及负责任的政治人物不可不察"。

9月12日，台湾总统蔡英文表示：与索罗门群岛的邦交在中国步步进逼下确实面临一些挑战，但仍在努力。这几年来有很多合作方案，照顾很多索罗门人民，对方"也都能感受到我们的诚意"。她表示，面对相关情势，还是尽最大力量，整件事还在努力。

台湾外交部长吴钊燮12日表示：有不少例子显示，中国以基础建设、投资的承诺吸引他国与台湾断交、与中国建交，却常未兑现承诺；他也透露，还有国家因此想重新与台湾建立关係。中央社报道称，吴钊燮不愿透露是哪一个国家，不过，据了解，他所说的国家是多明尼加。

据路透社报道，本周一（9月9日），所罗门副外长在台北向媒体表示，该国政府此前成立了一个工作组，研究与北京建交的利弊，将在检视所罗门与各国外交关系后作出决定。

一名所罗门高级别议员上周表示，该国政府意图与台北断交、与北京建交，称后者提出为所罗门提供850万美元发展基金。

美国驻巴布亚新几内亚、所罗门群岛和瓦努阿图大使艾伯特-格雷（Catherine Ebert-Gray）12日表示，所罗门面临的决定艰难且"非常、非常重要"。她说："我们想鼓励所罗门群岛总理及所有人民、议会成员不要在压力下做决定，而是询问资金的细节，包括项目，以及这些是贷款还是担保。"

中国外交部对此回应称，"反对美方蛮横干涉别国内政的做法，这种行径不可理喻，也不可接受"。

所罗门群岛首都霍尼亚拉

台湾目前有17个邦交国。其中6个在南太平洋，所罗门群岛是最大的一个。所罗门群岛曾是英国保护的领地，人口60万。自从今年4月大选以来，该国在考虑外交关系的转向。

所罗门群岛1983年与台湾建交。所罗门群岛拥有可追溯到二战时期的机场以及深水港。传统上，美国将在南太平洋的外交事务空间留给地区盟国澳大利亚、新西兰和日本。

太平洋群岛拥有资源丰富的海洋、具有地缘战略意义的港口，也在美洲与亚洲之间构成一道海事边界。

反腐败组织透明国际呼吁所罗门群岛在变换外交关系上保持警惕，因该国"缺乏适当的政府治理结构"，无法抵御北京的利益。

去年，中美洲的萨尔瓦多、西非的布基纳法索、加勒比海的多米尼加共和国与台湾断交、与北京建交。

苗子/乐然（中央社、路透社）