媒体：快时尚巨头Shein申请在美国上市

（德国之声中文网）Shein（中文名"希音"）是一家总部设在新加坡的中国在线快时尚零售商。据《华尔街日报》11月28日报道，Shein已秘密申请在美国上市。该报援引知情人士说，IPO（首次公开募股）可能在明年进行。

《华尔街日报》报道指出，中国媒体早些时候也报道了Shein秘密申请IPO的消息。知情人士还表示，高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan Chase）和摩根士丹利（Morgan Stanley）已被聘负责承销这次IPO。

在法新社联系高盛和摩根大通时，这两家公司均拒绝置评，摩根士丹利没有立即回应置评请求。

据法新社报道，今年早些时候Shein的估值为660亿美元，该公司在美国的IPO可能会在华尔街掀起巨大波澜。

Shein以低价销售服装闻名。该平台通过完全在线销售和社媒迎合年轻顾客口味与需求，迅速征服了全球快速时尚市场。其前身由许仰天（Chris Xu）2008年在中国南京创立，目前总部设在新加坡。

《华尔街日报》报道，Shein在2022年实现了230亿美元的收入和8亿美元的净利润，并告诉投资者该公司在2023年的前三个季度实现了创纪录的收入和利润。

法新社报道也指出，针对Shein一直存在不少批评声音，例如被指剥削无偿劳动力、掩盖生产流程和鼓励过度消费，该快时尚巨头也因此引发环保活动人士和人权活动人士的愤怒与不满。

（华尔街日报，法新社）

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