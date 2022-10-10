媒体：德经济部对华新政遭遇阻力

（德国之声中文网）根据路透社周四（10月13日）的报道，德国经济界领袖同联邦经济部长哈贝克（Robert Habeck）在9月21日举行了视频会议，讨论议题有关企业怎样处理同中国的关系。此前，德国企业界得知联邦经济部正在酝酿新的对华经济政策，其中的措施包括对所有在中国的投资项目进行审核。

与会的德国中小企业联合会主席耶格（Markus Jerger）说，“我们发出反对与中国脱钩的警告”。他领导的联合会有超过90万个会员，而中小企业堪称德国经济的支柱。耶格说，“经济部长所希望的，或者试图要做的斩断德国经济同中国的业务，是一条错误的道路”。

报道中提到，由于没有充分征求经济界的意见，而新政将对它们产生重大影响，会议期间经济界向哈贝克表达不满。后来，一名经济部的消息人士和一名商界领袖告诉路透社，经济部的这项有关在华投资的建议暂时被搁置。

参加这次会议的经济界领袖包括巴斯夫、德意志银行以及西门子等大公司的总裁。上述公司和联邦经济部都没有对这次会议进行置评。

消息来源称，联邦经济部提出的审核投资建议是出于限制某些技术转让，以及避免在某些领域增加依赖性。领导经济部的绿党一直以来主张对中国不能软弱，上月，哈贝克更是表示德国将实施更强硬的贸易政策。

两名不愿透露姓名的与会者告诉路透社，有哈贝克参加的这次会议上，各大企业主管明确表示，在中国议题上他们决不天真，也在尝试多样化。哈贝克则许诺继续保持同企业界对话，下一次类似会议安排在明年第一季度举行。

一名与会者说，哈贝克“学到很多东西，他很开诚布公”，“但问题是，他的起点太低”。

新政策对中小企业影响尤其大

联邦经济部减少对华依赖的计划里，有些要点是没有争议的，比如寻找其它的稀土货源。但有争议的部分，比如国家不再为在华投资以及向中国出口进行担保，让企业界担心进一步失去竞争优势。德国中小企业警告道，新政对它们的影响更大。

中小企业联合会主席耶格说，“如果政府取消出口担保，我预计，我们的会员中将有超过50%至70%的公司不会继续在市场上有亮眼表现”。

经济界高管表示，政府出台有关中国的新政策应该同他们紧密协商，而这回，他们算是松了一口气，终于同哈贝克进行了面对面的交流。

一些高管还说，他们向柏林进言，希望通过签署新的自由贸易协定开发新市场，而不是紧盯减少同中国的业务。德国机械制造联合会贸易部主任阿克曼说，“与其惩罚有中国业务的公司，不如促进同其它国家的贸易，这才是正道”。

回眸建交50年：德中交往记事（下） 2002年：上海磁悬浮亮相 引进德国技术修建的上海浦东磁悬浮列车线，2002年12月31日首航。正在上海访问的德国总理施罗德，与时任中国总理朱镕基乘坐了首次列车。

回眸建交50年：德中交往记事（下） 2003年：抗击SARS 2003年非典（SARS）疫情在中国广东爆发后，德国向中国提供了1000万欧元资金用于抗疫。西门子和Dräger公司赠送了呼吸机，巴斯夫公司捐款10万元人民币。

回眸建交50年：德中交往记事（下） 2005年：巴斯夫-扬子石化 2005年，德国化工巨头巴斯夫（BASF）与中国石化联合修建的南京一体化基地建成投产。两家合作伙伴共投资 29 亿美元。自90年代以来，巴斯夫还在上海、湛江、重庆等地建设了生产基地。大中华区是巴斯夫全球第二大市场，仅次于美国。2022年9月，巴斯夫宣布在湛江启动规模高达100亿欧元的投资项目。

回眸建交50年：德中交往记事（下） 2006年：德国首家孔子学院 德国最早的孔子学院2006年在柏林和埃尔朗根大学揭幕。孔子学院（资料图）一般与德国当地大学合办，参与大学的汉语教学和公共学术活动。德国共开设过19家孔子学院。近几年来，德国各界对中国政府通过这一文化机构对涉及中国的学术活动施加影响的担忧增加。已有多个德国大学终止或暂停与孔子学院的合作。

回眸建交50年：德中交往记事（下） 2007年：德中同行 名为“德中同行”的合作交流活动历时三年，以“可持续发展的城市化进程”为主题，足迹遍及南京、重庆、成都、广州、武汉、上海等六座中国城市，图为2010年上海世博会上的“德中同行之家”，活动在世博会期间落下帷幕。

回眸建交50年：德中交往记事（下） 2009年：作客法兰克福书展 2009年法兰克福书展的主宾国是中国。法兰克福书展是全球最大的图书博览会。中国作为主宾国举办上百场专业出版活动和论坛。“中国文学之夜”、“小人书——中国连环画选展”等专题活动吸引了大量观众。

回眸建交50年：德中交往记事（下） 2011年：德中政府磋商 2011年，德国与中国举行了第一轮政府间磋商。图为她与时任中国总理温家宝在柏林。在这一机制下，两国内阁成员在政府总理的带领下，轮流前往对方国家进行对话和部长级的磋商。2021年的视频会谈，是默克尔任内最后一次磋商。

回眸建交50年：德中交往记事（下） 2014年：习近平访德 2014年3月，中国国家主席习近平首次访问德国。图为习近平与夫人彭丽媛在柏林总统府受到联邦总统高克及其伴侣沙德的欢迎。据中国媒体报道，两国领导人一致同意将两国关系由2010年建立的战略伙伴关系提升为全方位战略伙伴关系。2017年，习近平再次访德。

回眸建交50年：德中交往记事（下） 2019年：默克尔的最后一次访问 2019年9月，默克尔最后一次作为德国总理访问中国。在12次的访华行程中，几乎每一次默克尔都提出前往北京之外的省市访问。除了北京上海之外，她还访问过南京、西安、广州、天津、成都、合肥、杭州、沈阳、深圳、武汉。图为2019年默克尔考察“中德友好医院”武汉同济医院。

回眸建交50年：德中交往记事（下） 2021年：人权争议与制裁 针对新疆少数民族人权遭侵犯，2021年3月，欧盟宣布对中国4名当事官员及新疆生产建设兵团公安局实施制裁。中国随即对欧洲10名个人和4个实体制裁施行反制裁，其中包括多位德国欧洲议会议员、德国学者及智库研究机构等。不久，欧盟冻结了已谈判多年的欧中投资协定。

回眸建交50年：德中交往记事（下） 2022年：告别天真 2022年上任的德国“交通灯”政府相较于默克尔政府采取了更强硬的对华立场。9月，经济部长哈贝克（左）证实正在制定新的对华贸易政策，确保降低对中国原材料、电池和半导体产品的依赖性，承诺在与北京的贸易往来中德国不会再“天真”。社民党籍总理肖尔茨（右）上任后一直没有确定访华日程。消息人士透露，今年11月的访问计划已被推迟。



经济、人权与规避风险

虽然有关政策引发争议，但是，德国政界和高管们一致认为，出于对工业间谍、不公平竞争或侵犯人权的担忧，德国需要减少对中国的经济依赖。

德国一致认为，经济上的相互依存有助于专制国家走向开放，而俄罗斯入侵乌克兰后，德国不得不反省迄今的政策，并思索在与专制国家的关系中如何权衡利弊、规避风险。

在同中国打交道的问题上，企业界表示，关键是面对明年德国经济衰退，怎样在不造成更多伤害的情况下降低对中国的依赖，同时不至于引起北京的反击。

针对德国各界提高对中国的警戒，北京方面认为这种担忧无中生有，是毫无根据的。

肖尔茨：与中国脱钩是错误的

德国总理肖尔茨11日在柏林表示，与中国脱钩是一条错误的道路，需要的是充满智慧的政治与经济的多样化。他说，“我想强调，我们会继续与中国进行贸易”。

不过，德国政府由三个政党组成，肖尔茨所在的社民党不愿像美国那样执行一条同中国展开冷战的政策，但其它执政两党即绿党和自民党均主张对华强硬。

今年上半年，德国在华投资再创新高。大公司表示，从中国这个世界上第二大经济体撤资根本无法成为选项。

巴斯夫、宝马、奔驰与大众等大公司都在中国追加投资，建立独立的供应链，部分原因是为躲开地缘政治以及贸易战的影响。

巴斯夫发言人说，“取之当地，用之当地（local for local），这是防止外来因素干扰、稳定当地产能的最佳战略”。

根据位于纽约的荣鼎集团（Rhodium Group）的一项研究，奔驰、大众、巴斯夫2018年至2021年的在华投资加起来，占整个欧洲在华投资的三分之一。

奔驰发言人加斯特（Tobias Just）说，“将中国同欧洲完全割裂开来是不可能的”。奔驰公司在华的销售量是美国的三倍之多，公司两个最大股东均是来自中国的企业。

宝马和大众两家公司均对路透社表示，将继续执行加大在华投资的计划。但另一方面，荣鼎的研究报告还显示，欧洲小企业在华投资则面临越来越大的风险。

德国外长：“没人可以勒索我们”

如果发生台海战争，制裁中国不？

2016年以来，中国便是德国最大的贸易伙伴。去年，德国对华贸易额达2.5万亿美元，占全部外贸的近10%。

不过，即便在默克尔总理时代，有她多次率领大型经济代表团访问中国，习近平上台后，采取对社会以及对经济的严格控制，德中蜜月早已成为历史。

中美关系恶化、中国在台海军演，都给柏林上了清醒的一课。俄乌战争爆发后，德国站到西方制裁俄罗斯的行列，并向乌克兰输送武器，但一旦爆发台海战争，柏林能否向中国表达强硬，在这一点上，连一些议员都担心“难度更高”。

根据路透社，社民党联邦议员特恩斯（Markus Toens）表示，“如果不可想象的事情发生了，就目前看，我们无法实施制裁，能做的，只是挥着手说，‘你不能这样做’，仅此而已。”

后默克尔时代的德国对华政策



（根据路透社有删节）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。