 媒体：德政府欲斥资100亿拯救汉莎航空 | 经济纵横 | DW | 01.05.2020

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经济纵横

媒体：德政府欲斥资100亿拯救汉莎航空

汉莎航空因新冠危机陷入困境。有媒体报道称，德国联邦政府计划直接入股这家了陷入财务困境的公司。

Deutschland Bundesregierung plant offenbar Direkteinstieg bei Lufthansa (picture-alliance/picturedesk/R. Jäger)

（德国之声中文网）据德国新闻周刊《 明镜》援引参加谈判人士称，德国联邦政府将为汉莎提供价值约100亿欧元的援助。

报道说，其中的55亿欧元联邦政府将以"隐名入股"的形式投资汉莎航空公司，但是要求汉莎保证9%的分红作为前提条件。此外，政府还将直接购买汉莎25.1％的股权，价值约合近10亿欧元。剩余的35亿欧元由德国复兴信贷银行（KfW）提供贷款，政府为此提供担保。

如果奥地利、比利时和瑞士也对各自的汉莎航空公司子公司奥地利航空、布鲁塞尔航空和瑞士航空提供援助，德国联邦政府提供的援助中也将扣除相应金额。而上述国家表示，提供援助的前提是要求享有共决权和否决权。

  • Bundeskanzlerin Merkel in China (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

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    德国总理在武汉

    2019年，联邦德国总理默克尔还访问过德国汽车配件供应商伟巴斯托（Webasto）在武汉的工厂。据该企业说，“不能排除对全球汽车供应链的影响”，在武汉的这家厂子已经关闭。由于若干职工被确诊感染了新型冠状病毒，在德国总部的近千名雇员目前“在家工作”。

  • Symbolbild Einmalwaschlappen (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

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    少有的情况

    一家化学康采恩看到了机会：市场对朗盛（Lanxess）的消毒剂Rely+On Virkon的需求增加。朗盛称，这一消毒剂被用来对硬表面和器具作消毒处理，能有效对付冠状病毒，尤其在中国的使用增加。该公司正全力以赴，尽快增加供应。

  • Digitale Subtraktionsangiographie | Nexaris Therapy Suites (Siemens Healthineers)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    跟不上病毒

    不过，近期来处于低迷状态的西门子医疗技术公司则不认为对其X射线设备和CT扫描器械的需求会加大。西门子医疗技术工程公司董事长蒙塔格（Bernd Montag）表示，他无意高估短期内在这方面做大生意的可能性，因为，一切还需要时间，而“那病毒来得快，去得也快”。

  • China | McDonalds Filiale (picture-alliancedpa/imaginechina/Y. Xuan)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    零售商和餐饮业

    肯德基（KFC）、百盛中国必胜客（Pizza Hut von Yum China）等速食业连锁店和瑞幸咖啡（Luckin Coffee）目前关门；瑞典时装品牌H&M在中国关闭了约45家分店；牛仔服生产商Levi Strauss关闭了约一半商店。不过，专家们相信，影响最终将是有限的，相关生意现在将主要在网上进行。

  • China Paul Pogba beim Adidas Promo-Event (picture-alliance/dpa/Stringer/Imaginechina)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    没时间看球

    和美国竞争对手耐克一样， 德国的体育用品生产商阿迪达斯业暂时关闭了众多商店。此外，该康采恩还会仔细观察特许经营商店的境况。阿迪达斯称，对影响作出估计目前还为时尚早，不过，像球星博格巴（Paul Pogba）2017在香港那样的大型宣传活动现在无论如何是不会办了

  • China 2019 Volkswagen in der Provinz Xinjiang | Teststrecke SAIC Volkswagen in Turpan (Imago Images/Xinhua)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    汽车生产商尤其受威胁

    汽车专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）表示，尤其对德国汽车制造商而言，疫情有“巨大经济影响”。大众（Volkswagen）在华33个工厂（本图所示为在新疆的一条试车道）及合资企业暂时歇业至本周末。不过，大众称，已计划的交货不受影响。

  • Mercedes-Maybach auf Automesse in Peking (picture alliance/dpa)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    没人躲得过

    在戴姆勒（Daimler）那里（此图所示为迈巴赫车在北京车展上），下周一起，在华生产线将恢复运行。不过，戴姆勒将强化“在家工作”；宝马（BMW）亦预期于下周一重启在沈阳的生产线和销售领域的办公室工作，销售人员们部分时间里将在家工作。

  • Die meistverkauften Autos der Welt 2013 (picture-alliance/dpa)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    本田倍加小心

    日本汽车生产商本田（Honda）延长关闭其和中国生产商东风合作的武汉汽车工厂期限至2月13日。该公司一名发言人表示，何时恢复开工，尚不清楚，公司方面将遵循地方当局的规定。

  • China Shanghai Automesse 2019 (Reuters/Aly Song)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    缺补给

    疫情将使全球供应链面临越来越大的问题。汽车业是一个好例子。韩国生产商现代本周就将暂停国内生产线，原因：通常在中国生产的配件短缺。分析人士相信，众多企业都会遇到类似问题。

  • Messe Frankfurt Ambiente - Polnisches Designstudio Tre Product (Dagmara Jakubczak)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    中国人足不出户

    在德国也已可感觉到限制：由于传染危险，在法兰克福举办的国际春季消费品博览会"Ambiente"的参观人数将减少。博览协会一名发言人指出，这从来自中国的航班明显减少中即可得出这一结论。汉莎和其它航空公司中止了飞往大陆中国的航线。

  • Frankfurt Flughafen Quarantänehalle für Corona-Evakuierte (Getty Images/AFP/Y. Schreiber)

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    有备无患

    在法兰克福机场已设置了一个用于因冠状病毒而从中国接回的人士的隔离场所。多数从中国来的乘客大都在法兰克福降落（2018年超过100万人次）。与德国对接的中国最重要机场分别位于北京、上海、香港。与武汉的直接往返航班已经停止。


李京慧/石涛  （法新社）

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