 媒体：德国阻止爱沙尼亚向乌克兰出口武器 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.01.2022

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时政风云

媒体：德国阻止爱沙尼亚向乌克兰出口武器

有媒体报道称，德国不允许爱沙尼亚向乌克兰出口德国制造的武器。目前，西方担心莫斯科准备入侵乌克兰。爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛政府承诺支持乌克兰政府，抵御俄罗斯可能进行的侵略。德国则立场有所不同。

与美国、英国和波兰的立场不同，德国反对直接向乌克兰出口武器

与美国、英国和波兰的立场不同，德国反对直接向乌克兰出口武器

(德国之声中文网）美国《华尔街日报》周五（1月21日）报道，据悉德国阻止爱沙尼亚向乌克兰提供产自德国的武器支持。

在此之前，美国国务院为爱沙尼亚向乌克兰运送美产武器开了绿灯。根据《华尔街日报》的报道，柏林拒绝签发向基辅运送武器的许可证。

欧洲和美国担心莫斯科准备入侵乌克兰，因为俄罗斯已在两国边境上聚集了10万军队。俄罗斯则否认进攻计划，但表示如果其提出的要求没有得到满足，可能会采取未加详细说明的军事行动。

美国外长布林肯与俄罗斯外长拉夫罗夫1月21日在日内瓦举行安全会谈，表示愿进行更多外交谈判，以化解乌克兰冲突

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德国拒绝向乌克兰提供武器

尽管包括英国和波兰在内的其他一些北约盟国也同意直接向乌克兰出口武器，但是迄今为止德国政府一直拒绝这样做。

德国总理肖尔茨在周五的新闻发布会上说，近年来，德国不支持出口致命性武器。

DW.COM

在俄罗斯持续增加乌克兰边境驻军之际，美国总统拜登19日预测，俄罗斯将对乌克兰采取行动。虽然他说俄罗斯将为全面入侵付出高昂代价，但他模棱两可的回应也招来批评。

美俄战略安全对话聚焦乌克兰情势，双方讨论长达8个小时，虽然俄国向美方表示不打算入侵乌克兰，但美国称，还不清楚莫斯科是否承诺要缓和局势，双方各说各话。

欧安组织13日在维也纳与成员国讨论乌克兰与俄罗斯边境冲突的问题，但会后各方都表示会谈没有取得进展，并警告目前欧洲发生战争的风险是过去30年来最高的时刻。

北约秘书长表示准备与俄罗斯进行对等的军备控制谈判，但称不能允许俄罗斯对北约发号施令，制造出“二等成员国”。美国和俄罗斯官员计划在下周就核军备控制和乌克兰周边军事集结问题举行会谈。

德国外长贝尔博克本周出访乌克兰和俄罗斯，试图在冲突双方间斡旋。对这位新任外交部长来说，这是一次棘手的任务。英国已宣布向乌克兰提供武器用于自卫。

《华尔街日报》援引爱沙尼亚和德国官员的话报道说，对于爱沙尼亚的德国武器出口，德国政府也采用同样的原则。

“希望我们能得到德国的批准”，爱沙尼亚国防部长的顾问瓦噶（Kristo Enn Vaga）对《华尔街日报》说，称爱沙尼亚已经表明希望以任何可行的方式帮助乌克兰。

德国政府官员表示，他们反对向乌克兰运送武器，因为担心这样做可能让局势更加紧张，谈判更加困难。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，德国是世界上最大的武器生产国和出口国之一，从2016年到2020年，其销售量增加了21%。

波罗的海三国承诺支援乌克兰

爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛这三个波罗的海国家在一份声明中说，他们将向乌克兰运送美国生产的武器。

声明说，鉴于俄罗斯在乌克兰境内和周边地区的军事压力增加，波罗的海国家回应乌克兰的需求，提供更多国防相关援助。“这一援助将进一步增强乌克兰抵御俄罗斯潜在侵略的能力，保卫其领土和人民。”

立陶宛国防部长阿努索斯卡斯（Arvydas Anusauskas）说：“我们真诚地希望，乌克兰无需使用这些武器。”

立陶宛国防部表示，这些武器将“在不久的将来”交付给乌克兰。

(路透社、法新社)

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