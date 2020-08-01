 媒体：德国禁用华为已无可能 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.08.2020

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时政风云

媒体：德国禁用华为已无可能

德国信息技术安全署周二公布的5G网供货商审核标准，并无针对华为的特殊条款。种种迹象显示，德国政府将不会步英美后尘，提前宣布不准华为参与5G网建设的竞争。

5G Mobilfunkauktion (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

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英国政府本周宣布将华为全面排除在5G建设之外，几经反复后，英国终于顺应了华盛顿的要求。迄今为止有哪些国家对华为采取了禁用或限制措施？

英国最终决定逐步汰换通信网络中的华为设备，这是否会动摇德国在华为问题上的立场？与英国相比，德国电信等运营商和华为的合作更加紧密，这加大了柏林决策的难度。何况，目前担任欧盟轮值主席国的德国，还必须要协调各成员国的立场。

5G技术旨在将移动数据流量提升到一个新的水平，华为在其中也发挥了作用。在德国，虽然对中国技术的使用始终存在争议，但可能也势在必行。

5G网络建设在德国仍然刚刚起步，而柏林方面关于是否允许中国科技企业华为参与相关建设仍然没有定夺。据德媒报道，德国电信不愿再等下去，已经知会政府，将加强与华为之间的合作。

（德国之声中文网）禁止华为参与德国5G网建设的可能性已经变得微乎其微。《法兰克福汇报》援引来自政府圈的消息发表的报道称，德国在5G网招标中将实施两阶段审批模式，德国信息技术安全署将首先对供货商从技术层面上予以审核。

《法兰克福汇报》的报道中称，在审核第二阶段，将依法对供应商的"政治可信度"予以审核，这里所提及的法律可能是指德国内政部颁布的网络信息安全法。按照这项法律，只有当德国总理府、外交部、内政及经济部共同表示反对意见，才能否决已通过第一阶段审核的供应商。但几乎没有可能出现这种情况，因为德国总理府和经济部已经多次强调，他们不会对华为发布禁令。

德国内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）也反对将华为排除在外。今年一月20日他曾表示："仅仅因为一种产品有可能会出问题，就将其清除出市场，我不赞同这种做法。我反对任何全球性的、不加区分的贸易壁垒。" 泽霍费尔说，如果将华为排除在德国5G网建设之外，整个网络建设进程将延后数年。

Huawei 5G (picture-alliance/Photoshot)

在德国，德国电信、沃达丰、西班牙电信这三大运营商近年来都在积极推进5G网络建设，并且已经使用了大量的华为5G设备。三大运营商都曾对德国之声表示，贯彻"供应商多样化"策略，避免对单一厂商的依赖。德国电信、沃达丰都没有在核心网中使用华为产品，后者的供货只限于5G网络的外围设备，比如基站。

德国政府今年6月曾透露，5G网络建设的硬件采用规范有可能要到9月底之后才能出台。之前的时间供各方参与讨论，然后将这个规范交送欧盟委员会备案。它可以定期更新。

此前，多名执政党议员都曾警告过运营商"切勿抢先制造既成事实"。但是，根据德国《商报》的报道，行业巨头德国电信集团已经在4月底知会德国内政部，表示将进一步加强与华为的合作。报道还披露了一份该公司内部文件，其中称，如果德国政府反对使用中国移动技术，德国电信集团预计将至少为此耗资30亿欧元、并花费5年时间汰换已经安装的华为设备。

美国和英国已相继宣布，禁止华为参与本国的5G网建设，理由是该公司同中国政府关系密切，甚至担心华为会从事间谍和破坏活动。尽管德国政府在是否采用华为的问题上也有顾虑，但并不准备像英美两国那样，直接禁止华为。德国总理府和其他部门主张，对华为及来自欧美的同类产品依照同样的标准进行审核。

 

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