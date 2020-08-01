媒体：德国禁用华为已无可能

（德国之声中文网）禁止华为参与德国5G网建设的可能性已经变得微乎其微。《法兰克福汇报》援引来自政府圈的消息发表的报道称，德国在5G网招标中将实施两阶段审批模式，德国信息技术安全署将首先对供货商从技术层面上予以审核。

《法兰克福汇报》的报道中称，在审核第二阶段，将依法对供应商的"政治可信度"予以审核，这里所提及的法律可能是指德国内政部颁布的网络信息安全法。按照这项法律，只有当德国总理府、外交部、内政及经济部共同表示反对意见，才能否决已通过第一阶段审核的供应商。但几乎没有可能出现这种情况，因为德国总理府和经济部已经多次强调，他们不会对华为发布禁令。

德国内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）也反对将华为排除在外。今年一月20日他曾表示："仅仅因为一种产品有可能会出问题，就将其清除出市场，我不赞同这种做法。我反对任何全球性的、不加区分的贸易壁垒。" 泽霍费尔说，如果将华为排除在德国5G网建设之外，整个网络建设进程将延后数年。

在德国，德国电信、沃达丰、西班牙电信这三大运营商近年来都在积极推进5G网络建设，并且已经使用了大量的华为5G设备。三大运营商都曾对德国之声表示，贯彻"供应商多样化"策略，避免对单一厂商的依赖。德国电信、沃达丰都没有在核心网中使用华为产品，后者的供货只限于5G网络的外围设备，比如基站。

德国政府今年6月曾透露，5G网络建设的硬件采用规范有可能要到9月底之后才能出台。之前的时间供各方参与讨论，然后将这个规范交送欧盟委员会备案。它可以定期更新。

此前，多名执政党议员都曾警告过运营商"切勿抢先制造既成事实"。但是，根据德国《商报》的报道，行业巨头德国电信集团已经在4月底知会德国内政部，表示将进一步加强与华为的合作。报道还披露了一份该公司内部文件，其中称，如果德国政府反对使用中国移动技术，德国电信集团预计将至少为此耗资30亿欧元、并花费5年时间汰换已经安装的华为设备。

美国和英国已相继宣布，禁止华为参与本国的5G网建设，理由是该公司同中国政府关系密切，甚至担心华为会从事间谍和破坏活动。尽管德国政府在是否采用华为的问题上也有顾虑，但并不准备像英美两国那样，直接禁止华为。德国总理府和其他部门主张，对华为及来自欧美的同类产品依照同样的标准进行审核。

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