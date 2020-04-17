媒体：德国极右翼份子极少被定罪

(德国之声中文网) 一部名为"软弱的国度"的纪录片于周一（4月6日）在德国电视一台（ARD）播出，片中指出在过去数年间只有少量种族主义攻击者在攻击难民营后被定罪，被处以罚款或监禁。

来自德国西南广播公司(SWR)和巴伐利亚广播（BR）的研究员从德国16个州政府得到数据，内容是有关种族主义攻击的罪案数量及其法律裁决之结果。

他们发现在2015年2018年间，德国境内共有2558起包括在难民营附近的侮辱性涂鸦、情节严重的纵火行为和炸弹袭击事件，但德国内政部只公开了刚好600起相关事件。

按照该片制片人安娜·蒂拉克（Anna Tillack）和安·克鲁斯派(Ann Klühspies)的说法，已解决的案件数量和已定罪案件数量更少。

2558宗个案中实际上只有467宗(即占总体的18%)得到调查或找到相关的肇事者。更甚者，只有206起(即占总数的8%)事件对犯罪者作出罚款或判刑。

此外，各州之间的不同做法让人吃惊: 在巴登符腾堡州，实际调查的案件中有64%受到判决; 在勃兰登堡州(不包括柏林)只有28%的犯罪者会受到法律制裁。

地方政府漠视种族主义犯罪

由蒂拉克和克鲁斯派组成的拍摄团体也记录下一位律师的身影，他的日常工作就是帮助受到种族主义袭击的受害者，籍此希望引起警察的关注并把犯人绳之于法。

他们的结论: 尽管联邦政府针对种族主义的恶意行为已颁布严厉的政策，但这些措施在地方政府却不被重视。

"…在实际执行中，警察、检察官和法官似乎多年来弱化右翼犯罪动机，淡化种族主义袭击事件，"两位制片人指出。

他们注意到，许多政府当局已知悉的极右翼份子拥有武器许可证，但是德国内政部门却没有充分完善地通知武器管理部门，而这些部门通常都设立在地方行政架构内。

"自2016年起，持有武器许可证的极右翼份子数量已经上升了一倍，"拍摄该纪录片的团队观察到。

周正豪/石涛（德国基督教通讯社）