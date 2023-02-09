媒体：德国政府机构内使用中国产监控探头

（德国之声中文网）巴伐利亚媒体集团旗下多家报刊周一报道称，德国联邦建筑部正在使用中国生产的监控探头。上述报刊还援引联邦建筑部的回应报道称，联邦建筑部目前并不清楚，该部使用的其他监控探头中是否存在来自中国的部件。联邦建筑部表示，德国政府并没有禁止使用中国出产的监控产品。出于安全考量，已有多个西方国家禁止在公共建筑中使用中国生产的监控探头。

联盟党议院党团代表团数码政策发言人基社盟政治家布兰德勒（ Reinhard Brandl）对巴伐利亚媒体集团表示："在使用中国技术的问题上，红黄绿联合政府采用了视而不见的策略。"他表示，在德国的5G网建设问题上，联邦政府也完全不清楚是否采用了中国产部件。

过去几年当中，一些西方国家的代表曾多次对使用中国生产的监控探头提出警告，他们担心，中国厂家可能会受到北京当局的胁迫，被迫同安全机构分享探头获取的信息。美国和英国已经禁止在政府办公楼中安装中国出产的监控探头，澳大利亚也在今年二月拆除了数十个安装在政治家办公室中的中国产监控设备。

Heise Online网络平台编辑克什内尔（Malte Kirchner） 对中德电台表示，目前德国境内共有大约六万台中国海康威视以及一万八千台大华出产的监控探头被投入使用，它们主要被用于交通管理，另外，柏林、汉堡以及黑森州警方也在使用上述中国产品。

不过，联盟党议院党团代表团向联邦政府提出的一项问询显示，德国的机场和车站等敏感设施也同样在使用这些中国产品。联盟党的问询内容包括，德国是否在使用中国产的监控设备，政府又如何评估这类设备的安全性。中德电台获取了德国内政部长费泽尔（Nancy Faeser）做出的回复。回复中承认，一些联邦部及其下属机构中确实有少量中国出产的海康威视和大华监控探头被投入使用。

内政部长的回复中也表示："一般而言，德国政府确实认为中国经济界同中国安全部门之间存在密切关系，这主要表现在，中国企业需要承担同安全部门合作的义务。有鉴于此，借助中国产品施加政治影响的风险是时刻存在的。"

（法新社，中德电台）

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