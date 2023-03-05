媒体：德国政府拟禁用华为5G技术

（德国之声中文网）德国《时代》周报、《明镜》周刊、《商报》等媒体在周一（3月6日）援引政府圈内人士报道，德国联邦政府计划禁止移动通讯运营商在德国的5G网络中使用华为和中兴（ZTE）的某些部件。禁令也涉及已经安装的设备，一旦生效，运营商将被迫更换中国厂商的部件。

另有消息人士向路透社证实了有关报道。华为的一位发言人表示暂不愿置评，但强调该公司在过去20年中向德国和世界各国提供技术设备有着“非常良好的安全记录”。

华为是全球最大的电信技术和设备供应商，在5G网络领域全球领先。根据去年12月公布的一项的调查，华为在德国5G移动网络设备的市场份额将近60%。德国电信、沃达丰和Telefonica三大运营商的5G网络设备中，都大量使用华为的部件。

据《明镜》报道，德国内政部周一致信各大移动运营商，要求其在4周内将目前在5G网络中使用的所有华为和中兴制造的“关键部件”上交审核。

德国政府计划全面审核5G网络的安全性

从“不禁”到“不用”

与英、美、日、澳等国家不同，德国迄今没有全面禁止华为参与5G网络建设，而是采取多级审核的程序，从技术和政治层面考量利弊。在默克尔政府任期内，德国一直试图避免对中国采取强硬路线。

来自国际的批评指德国不仅缺乏有效的防范，现有法律的落实也不够彻底。德国国内对5G网络的争论已则持续多年。根据2021年出台的法律，联邦信息技术安全局（BSI）和内政府负责审核5G网络设备的安全性，目前这一审核尚未结束。

信息技术安全局在迄今的审核中，未发现来自中国企业的部件本身有安全问题，例如为间谍活动和窃取数据预留“后门”，使得第三方有可能直接或间接获取用户数据等。

但审核方也指出，有不容忽视的迹象显示，华为和中兴等中国制造商受到中国政府的控制。因此与技术上的漏洞相比，安全部门更担心5G网络成为外国向德国进行政治施压的工具。可以想象的极端场景包括，中方拒绝提供更新配件、甚至遥控关闭某些部件，造成德国的移动通讯网络瘫痪。

对于华为 我们应该感到担忧吗？

5G只是关键基础设施之一

目前看来，为了避免造成单方面依赖性过大，柏林政府已决定禁止使用华为等厂商的部分产品。《明镜》援引消息人士称，有关部门还将安全审核扩展到已投入使用的所有5G网络设备，重点是对控制和协调网络有关键作用的部件和软件。

德国市场的三大移动运营商——德国电信、沃达丰和Telefonica数年前就曾宣布，其核心网络不再使用来自中国的技术部件。但据德国媒体称，这一承诺并未完全兑现。而根据最终审核的结果，如果某些已在使用的部件属于被禁范围，运营商有可能须在一个过渡期内更换这些中国产品。

三家运营商对有关政府计划禁用华为的消息反应谨慎。Telefonica表示该公司一贯遵守法律法规，并向有关部门提供了所有关键部件的必要信息。德国电信表示，“不参与对政策的猜测”，并称其使用的关键部件都经过本公司的测评和信息安全局的批准。

《明镜》报道分析称，德国对华为的政策变化与柏林政府调整对华关系的路线有关。对来自中国企业的敏感技术，政府逐步推出了更严格的限制，而且不仅涉及电信行业。预计今夏出台的一部新法，旨在加强关键基础设施安全和抗压能力，亦将涵盖能源供应和交通等领域。

（路透社、明镜、时代周报）

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