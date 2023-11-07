 媒体：德国政府拟禁止退役军人为外国效力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.11.2023

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时政风云

媒体：德国政府拟禁止退役军人为外国效力

数月前，媒体爆料英国和德国空军的退役飞行员受聘到中国工作，为解放军培训战斗机飞行员，引起舆论热议后，呼吁政府采取措施杜绝这种现象的呼声高涨。有报道称柏林已提出立法计划。

北约飞行员训练解放军？德国希望杜绝这种情况

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（德国之声中文网）今年6月，德国电视二台（ZDF）和《明镜》周刊报道，有数名德国退役空军飞行员被招募前往中国培训当地飞行员。其中包括一名曾在德国联邦国防军任欧洲战斗机教练的前教官。

报道引起德国舆论和政界的关注。德国安全部门和情报部门担心，中国飞行员接受的不仅仅是基本的飞行指导，还获得了有关于北约战术和作战能力的信息，德国教官甚至可能在那里模拟训练了进攻的场景，而这或许会对中国准备进攻台湾有帮助。

为中国飞行员提供培训本身并不违反德国的任何法律。这一法律灰色地带使德国政府在阻止此类知识转让方面权力有限。

德国电视二台本周一（11月6日）报道，联合政府现在计划通过立法改变这一状况，今后若要为“陌生力势”工作，必须得到德国当局批准。报道称，政府将修改公务员法，阻止警察或情报机构的工作人员退役后为其他国家工作。此外，《士兵法》也应作相应修改，以阻止联邦国防军的退役成员为外国效力。尽管修法主要针对中国，不过在本周将提交联邦意愿审议的这份提案中，并没有点名提到中国。

迄今不受限制

德国国防部的一位发言人今年6月对德国之声表示，迄今退役军人和退休政府工作人员基本上可以自由地利用他们的专业知识。但他们必须遵守"追溯性"义务，报告他们的工作，并 "对他或她所知道的事情保密"。

德国国防部长皮斯托里乌斯曾呼吁中国停止招募德国飞行员

德国国防部长皮斯托里乌斯曾呼吁中国停止招募德国飞行员

媒体报道称，退役的德国战斗机飞行员在中国为空军飞行员提供培训已有数年。有关英美退役飞行员为中国空军提供培训的消息同期也见诸报端。这些飞行员在退役后被看上去并不可疑的南非和新西兰公司招募，而后则被介绍前往中国。据称，他们在中国的年薪多达六位数欧元。

联邦议院监督委员会的自民党籍议员库勒（Konstantin Kuhle）本周对德国电视二台指出，肖尔茨总理在俄罗斯入侵乌克兰之际提出“时代转折”的说法后，德国更加意识到了来自专制国家的威胁，“公共服务事业部门和公务员也不应成为例外”。

绿党议员埃默里希（Marcel Emmerich）则表示，柏林要通过这一一揽子法案展现其“防范的决心”，并提高公众对这一问题的敏感意识。

今年六月初，德国国防部长皮斯托里乌斯在新加坡与中国时任国防部长李尚福会晤时，曾谈及德国飞行员在中国的问题。皮斯托里乌斯当时对媒体表示，他呼吁中方停止让退役的德国战斗机飞行员为中国提供培训，而李尚福对此的反应十分保留："他没有否认，但是从他的角度淡化了这件事的意义。"

 

（综合报道）

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