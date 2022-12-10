 媒体：德国将禁止能源公司明年涨价 | 经济纵横 | DW | 03.12.2022

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经济纵横

媒体：德国将禁止能源公司明年涨价

德国联邦政府已经表示将为明年的天然气和电力成本设置上限。据《图片报》报道，能源公司已经宣布的涨价计划也将被撤销。

德国将限制能源公司提高电价和天然气收费

德国将限制能源公司提高电价和天然气收费

（德国之声中文网）德国《图片报》周六（12月3日）援引立法草案报道，德国政府希望阻止能源公司在2023年提高电力和天然气价格。

德国政府已经下令为明年的能源价格设定上限，以应对威胁家庭预算和诸多企业生存的能源危机。

政府的计划是什么？

据《图片报》报道，德国政府上个月宣布起草关于明年能源价格制动的立法方案，将要求公用事业公司为任何价格上涨提供理由，例如，金融市场的极端波动。否则，他们将被禁止在2023年涨价。

该法案如果获得通过，意味着能源公司已经宣布的明年提价计划将不得不撤销。

政府希望防止能源公司滥用830亿欧元的补贴计划。为价格上涨提供理由将是企业为了获得这些补贴需要遵守的机制的一部分。

自民党（FDP）议会团体能源政策发言人克鲁泽（Michael Kruse）告诉《图片报》："我们希望防止鼓励公用事业公司涨价的搭便车效应。"

已经宣布的价格上限

联邦政府计划从明年1月起将家庭或小公司80%的用电量的电价上限定为每千瓦时40美分。中型和大型公司70%的能源消耗的价格上限为每千瓦时13美分。天然气价格也将从3月1日开始封顶，并有可能往前追溯。

燃气价格暴涨 德国中产阶级压力山大

《图片报》援引比价网站Check24的数据报道，在价格上限令出台之前，数百家天然气供应商已宣布明年的天然气价格平均上涨56%。

数据显示，目前电价的平均涨幅将达到60%。涨价将影响多达750万个没有签订固定电价合同的家庭。

能源危机始于去年，全球天然气需求在疫情之后恢复，价格急剧上升。今年2月，俄罗斯入侵乌克兰，天然气价格进一步飙升，能源危机加剧。

德国曾经严重依赖俄罗斯的天然气进口。但作为西方对莫斯科制裁的一部分，德国开始寻求替代供应商，这导致俄罗斯报复式削减供应。

这种冲突导致作为欧洲最大经济体的德国面临安全过冬的危机，花了几个月时间才确保足够的能源供应。

（法新社、路透社）

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