媒体：德国共有209起新冠疫苗损害索赔案待审

（德国之声中文网）据德国《周日世界报》7月1日报道，如果原告的主张得到法院支持，德国政府可能有责任就新冠病毒（COVID-19）疫苗造成的损害向原告支付赔偿金。

德国卫生部告诉该报，“目前有 209 起针对新冠疫苗生产商的损害索赔案件正在法院待审”。

国家提供补偿是欧盟委员会在新冠病毒大流行期间签订的疫苗采购合同的一部分。但是，如果发现意外副作用是由于重大疏忽或不遵守制造标准造成的，该条款则不适用。

6 月，欧洲药品管理局（EMA）重申已批准的新冠疫苗的益处。该机构补充说，据估计，在疫情爆发的第一年，这些疫苗挽救了全球近 2000 万人的生命。

该机构还表示，接种辉瑞/BioNTech 疫苗后出现心肌炎问题的风险较小。

新冠疫苗是怎样升级的？

政府的立场使原告处于不利地位？

1月份，巴伐利亚地区法院驳回了一名妇女对英国阿斯利康公司的诉讼。该妇女出现各种健康问题，她声称这些问题是由新冠疫苗引起的。

下周一，罗特韦尔地区法院将审理一名男子起诉的案件，该男子声称在服用 BioNtech/辉瑞疫苗后视力受损。

BioNTech公司称其指控毫无根据。

原告的律师声称，政府的立场使原告处于不利地位。

《周日世界报》援引罗特韦尔地区法院这名男子的代理律师凯撒-普雷勒尔（Joachim Cäsar-Preller）的话说：“政府在新冠诉讼中扮演着双重角色，这是有问题的。”

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