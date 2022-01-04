媒体：德国不抵制冬奥、也不派高官出席

（德国之声中文网）德国《每日镜报》从政府圈内获得消息称，联邦总理肖尔茨（Olaf Scholz）不会发出德国任何政治人物都不准去北京出席冬奥会的指示。消息称，肖尔茨不想正式外交抵制北京冬奥会。

不过《每日镜报》的这篇报道指出，真正帮助肖尔茨解决这个棘手问题的是新冠病毒新变种奥密克戎（omikron）造成的旅行风险。也就是说，肖尔茨也可以以疫情加重为由不前往北京出席冬奥会。

去年12月底，德国联邦德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）和内政部长费泽尔（Nancy Faeser） 均表示不会去北京出席冬季奥运会。这两名联邦部门首长还表示，此为个人决定，并非外交抵制的政治决策。

当时贝尔博克外长对德新社说：“我是超级体育迷，但绝对不会在这个时候出席冬奥。过去，历届外交部长也通常不出席。”负责体育事务的内政部长费泽尔经由内政部发言人解释说，“仅出于大瘟疫考虑”，就无意亲赴北京。

去年12月6日，美国白宫方面宣布，由于中国对人权的侵犯，美国将不派官方代表团参加2022年北京冬季奥运会。白宫发言人还特别提到了中国在新疆的种族灭绝行为。此后，澳大利亚、加拿大和英国纷纷表示抵制北京冬奥会。

但欧盟成员国之间一直仍在协调，尚未对是否抵制北京冬奥会的问题上得出一致的结论。

此间，德国政府也已经多次被问及对抵制北京冬奥会的态度。但政府发言人的回应都是未置可否，仅强调欧盟成员国仍在协商过程中。

欧洲国家中，法国表示不会加入外交抵制行列。法国总统马克龙称此举“意义不大，没有必要”。法国教育部长布朗凯（JeanMichel Blanquer）强调，法国将继续谴责中国的侵犯人权行为。他本人将不会前往北京，代表法国政府与会的将是体育部长马拉希尼亚努（Roxana Maracineanu）。

奥地利总理内哈默（Karl Nehamme）则在去年12月中旬表示，该国不会派高层官员参加北京冬奥会。他说，“这不是外交抗议或抵制，只是因为中国对新冠防控提出极高要求，而且中国这样做也是有道理的”。

德国《每日镜报》撰文指出，这显示出欧洲国家在是否抵制北京冬奥会的问题上并没有一个固定的指导方针，但是德国将不会派出高级别政治代表出席北京冬奥会开幕式。文章指出，总理肖尔茨没有出席冬奥会的计划。

德国外交部表示：“目前我们观察到中国令人十分担忧且不断恶化的人权状况。”《每日镜报》的报道指出，无论德国联邦政府是否派遣政府代表出席北京冬奥会，都会继续保留进行双边和多边批评的权利。

你应该知道的北京冬奥 北京是唯一主办冬夏两届奥运会的城市 2013年有6个城市向国际奥委会申请主办2022年冬季奥运会。一年后，斯德哥尔摩（瑞典）、卡拉科夫（波兰）、利沃夫（乌克兰）以及奥斯陆（挪威）先后撤回申请，申请城市只剩下北京和阿拉木图（哈萨克斯坦）。2015年7月31日，国际奥委会全体大会决定由北京主办2022年的冬奥会。由此，北京成为唯一一个举办冬夏两届奥运会的城市。

你应该知道的北京冬奥 雪上运动在张家口举行 冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

你应该知道的北京冬奥 疫情使海外观众将缺席 东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运目前只是不对海外观众售票。不过，防疫规定会随着疫情的突变而进行相应调整。

你应该知道的北京冬奥 拜登祭出“外交抵制” 美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

你应该知道的北京冬奥 不愿选边站 “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

你应该知道的北京冬奥 法国和韩国不参与抵制 巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

你应该知道的北京冬奥 普京总统要去的 普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

你应该知道的北京冬奥 古特雷斯收到邀请并答应出席 联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

你应该知道的北京冬奥 运动员：不一定再去一次 Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。



（综合报道）



© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。