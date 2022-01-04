媒体：德国不抵制冬奥、也不派高官出席

德国《每日镜报》引述德国政府圈内人士消息称，德国将不会派出高级别政治代表出席北京冬奥会开幕式。但总理肖尔茨也不想对北京冬奥会采取正式的外交抵制。
（德国之声中文网）德国《每日镜报》从政府圈内获得消息称，联邦总理肖尔茨（Olaf Scholz）不会发出德国任何政治人物都不准去北京出席冬奥会的指示。消息称，肖尔茨不想正式外交抵制北京冬奥会。
不过《每日镜报》的这篇报道指出，真正帮助肖尔茨解决这个棘手问题的是新冠病毒新变种奥密克戎（omikron）造成的旅行风险。也就是说，肖尔茨也可以以疫情加重为由不前往北京出席冬奥会。
去年12月底，德国联邦德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）和内政部长费泽尔（Nancy Faeser） 均表示不会去北京出席冬季奥运会。这两名联邦部门首长还表示，此为个人决定，并非外交抵制的政治决策。
当时贝尔博克外长对德新社说：“我是超级体育迷，但绝对不会在这个时候出席冬奥。过去，历届外交部长也通常不出席。”负责体育事务的内政部长费泽尔经由内政部发言人解释说，“仅出于大瘟疫考虑”，就无意亲赴北京。
去年12月6日，美国白宫方面宣布，由于中国对人权的侵犯，美国将不派官方代表团参加2022年北京冬季奥运会。白宫发言人还特别提到了中国在新疆的种族灭绝行为。此后，澳大利亚、加拿大和英国纷纷表示抵制北京冬奥会。
但欧盟成员国之间一直仍在协调，尚未对是否抵制北京冬奥会的问题上得出一致的结论。
此间，德国政府也已经多次被问及对抵制北京冬奥会的态度。但政府发言人的回应都是未置可否，仅强调欧盟成员国仍在协商过程中。
欧洲国家中，法国表示不会加入外交抵制行列。法国总统马克龙称此举“意义不大，没有必要”。法国教育部长布朗凯（JeanMichel Blanquer）强调，法国将继续谴责中国的侵犯人权行为。他本人将不会前往北京，代表法国政府与会的将是体育部长马拉希尼亚努（Roxana Maracineanu）。
奥地利总理内哈默（Karl Nehamme）则在去年12月中旬表示，该国不会派高层官员参加北京冬奥会。他说，“这不是外交抗议或抵制，只是因为中国对新冠防控提出极高要求，而且中国这样做也是有道理的”。
德国《每日镜报》撰文指出，这显示出欧洲国家在是否抵制北京冬奥会的问题上并没有一个固定的指导方针，但是德国将不会派出高级别政治代表出席北京冬奥会开幕式。文章指出，总理肖尔茨没有出席冬奥会的计划。
德国外交部表示：“目前我们观察到中国令人十分担忧且不断恶化的人权状况。”《每日镜报》的报道指出，无论德国联邦政府是否派遣政府代表出席北京冬奥会，都会继续保留进行双边和多边批评的权利。
（综合报道）
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日媒报道称，日本很有可能也对北京冬奥实施外交抵制，相关决定或在月底宣布。此前法国总统马克龙已宣布，法国将不会加入外交抵制的行列。他认为此举「无关紧要」，并强调各国应该以更加有用的行动来改变现状。